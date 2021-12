L’Espagne regagne la deuxième place du classement mondial

08/12/2021 à 12:42 CET

L’Espagne dépasse l’Australie et regagne la deuxième place du classement mondial FIBA, après la mise à jour après les « fenêtres » de novembre.

Avec les États-Unis pratiquement inaccessibles, l’Espagne termine une année de plus en tant que deuxième puissance mondiale après avoir regagné la position que l’Australie lui avait prise en mars dernier.

Après les Jeux Olympiques et les ‘fenêtres’, l’Espagne est à nouveau deuxième au monde et premier au classement européen, devant la France, la Belgique, la Turquie et la Serbie.

Contrairement au classement masculin, le Top 10 féminin comprend, outre les États-Unis, l’Australie et le Canada, deux pays asiatiques -la Chine et le Japon- et seulement cinq européens.

Classement mondial FIBA ​​féminin

1. États-Unis 829,3

2. ESPAGNE 685,8

3. Australie 676,8

4. Canada 659,5

5. France 645,3

6. Belgique 642,4

7. Chine 618.2

8. Japon 611.4

9. Turquie 590.6

10. Serbie 589.9.