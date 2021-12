L’Espagne rejette le pacte de l’UE sur les quotas de pêche

14/12/2021 à 20:59 CET

Le secteur de la pêche et les communautés autonomes ont rejeté ce mardi l’accord du Conseil des ministres de la l’Union européenne (UE) sur les captures pour 2022, qui réduit les possibilités dans l’Atlantique pour des espèces telles que le merlu et réduit les jours passés en mer méditerranéen.

L’accord, conclu à Bruxelles lors du Conseil qui s’est tenu de dimanche à mardi, a été critiqué par les organisations d’armateurs, les diplômés du nautisme, par les écologistes et par les principales autonomies de pêche.

Le Pacte réduit les captures de merlu ibérique de 8% dans les eaux atlantiques Il réduit également les jours de travail de 6 % supplémentaires pour la flotte méditerranéenne, qui a déjà vu ses jours de travail réduits ces dernières années.

L’Espagne a voté contre la partie de l’accord relative à la Méditerranée, mais a soutenu et considéré le règlement sur l’Atlantique comme satisfaisant.

Le secrétaire général de l’association des armateurs de Cepesca, Javier Garat, a déclaré à Efe que l’accord est « mauvais, un nouveau procès et une punition » pour la flotte espagnole.

Il a souligné qu’il est particulièrement négatif dans le cas des mesures pour les navires méditerranéens, qui ont déjà subi des réductions de leurs heures de travail ces dernières années, ainsi que la baisse d’activité en raison du covid-19.

Garat a critiqué le fait que le La Commission européenne a été « inflexible » après une année très difficile pour des raisons telles que la hausse du prix du diesel.

Les réactions des conseillères chargées de la pêche de Galice, Rosa Quintana, et d’Andalousie, Carmen Crespo, qui s’est rendue à Bruxelles pour suivre les négociations de l’UE, ont également été négatives.

Quintana a qualifié l’accord de « rare » et de « limité » Dans la plupart des cas sur les limites de capture, « seules certaines propositions de réductions ou de stabilité des quotas d’autres ressources complémentaires ou auxiliaires ont été assouplies », selon un communiqué.

Le représentant de la Xunta « a désapprouvé » que l’Espagne ait voté en faveur du pacte général et n’ait rejeté que les mesures de la Méditerranée.

Le conseiller andalou a déclaré que l’accord impliquait des « coupes inabordables » notamment pour les chalutiers méditerranéens.

Crespo a regretté la « Insensibilité & rdquor; et a critiqué « une certaine indolence » par la Commission européenne dans un contexte de difficulté maximale pour un secteur très vulnérable.

Du Pays basque, le directeur des pêches de l’exécutif régional, Leandro Azkue, a qualifié la réduction du quota de merlu dans les eaux ibériques de « mauvaise nouvelle », bien qu’il ait souligné que le résultat est toujours en attente pour la flotte basque de les négociations dans les eaux septentrionales, partagées avec le Royaume-Uni.

L’Association espagnole des diplômés de la pêche nautique, basée à Vigo, a critiqué le résultat des négociations dans l’UE, qu’elle a qualifiées de « découpes » et de « cirque ».

Pour cette association, le résultat « répète plus ou moins le même rituel chaque année, permettant aux gouvernants de faire une lecture triomphaliste du processus, dont le résultat est toujours de continuer à réduire la capacité de notre flotte. »

Pour des raisons opposées, les organisations environnementales Oceana et Our Fish-Seas at Risk ont ​​critiqué l’accord, estimant que les gouvernements « ferment les yeux » sur la surpêche, approuvant des captures qui dépassent les niveaux recommandés par les scientifiques.