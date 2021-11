L’Espagne remporte également le double face à l’Équateur, ce qui a forcé deux bris d’égalité

27/11/2021 à 00h25 CET

.

Le double espagnol formé par Pablo Carreño et Marcel granollers Il l’a emporté sur le duo équatorien formé par Escobar Gonzalo et Diego Hidalgo par 6-4, 6-7 (5) et 7-6 (2) et a bouclé la victoire locale 3-0 dans le groupe A de la finale de la Coupe Davis qui se déroule à Madrid. Les Espagnols ont tout laissé sur le terrain pour marquer également le troisième point, puisque chaque match et chaque set sera décisif pour décider de la passe dans un groupe qui comprend également la Russie.

Bien qu’en principe les doubles espagnols allaient le composer Feliciano López et Granollers, le capitain Sergi bruguera modifié le duo après les simples et a donné l’entrée à Carreno, qui venait de remporter son match contre Emilio Gómez en trois sets. López il avait également remporté leur match auparavant et en seulement deux sets.

Carreno et Granollers ils ont facilement dominé le premier tour, mais dans le second, ils ont raté de nombreuses occasions dans les matchs d’ouverture et le bris d’égalité. Le troisième set a affronté les Équatoriens avec une pause pour 2-1, qu’ils ont tenue jusqu’à 5-4. Une double faute d’Hidalgo et les bons restes de Granollers ont permis à l’Espagne de reprendre le dessus et de mener le choc vers un nouveau match décisif.

Avec un départ titulaire, l’équipe locale a mis la victoire que la session plénière supposait sur la bonne voie, avec trois victoires et six pour et deux contre. Avant, Feliciano López, choisi pour être le numéro deux de l’équipe espagnole après la perte de Image de balise Carlos Alcaraz par covid, il a atteint le premier point en battant Roberto Quiroz par 6-3 et 6-3.

Alors Pablo Carreño il a survécu à la poussée d’Emilio Gómez, qui n’a jamais abandonné, pour remporter une victoire déchirante en trois sets, 5-7, 6-3 et 7-6 (5), après deux heures et 37 minutes.

L’Espagne se reposera samedi, mais l’Équateur affrontera la Russie avec le défi majeur de battre l’équipe favorite si elle ne veut pas être éliminée.