L’Espagne remporte l’or et l’argent aux Championnats du monde de patinage en Colombie

Espagne reçu ce jeudi une médaille d’or et une médaille d’argent aux championnats du monde de patinage tenue dans la ville colombienne d’Ibagué, tandis que les hôtes ont remporté six médailles d’or et élargi le domaine de la compétition qui compte 38 délégations en action.

Ioseba Fernández, qui a déjà été plusieurs fois champion du monde, a été le plus rapide au 100 mètres, une épreuve dans laquelle il a battu le Colombien Steven Villegas et le Mexicain Jorge Luis Martínez.

Le juvénile Marvin Rodriguez a également réussi à sauver pour l’Espagne un Médaille d’argent au 100 mètres dans laquelle l’or et le bronze sont allés aux Colombiens Edward Tascón et Eimelec Ospino.

Dans cette même distance l’or chez les dames est allé au local Valeria Figueroa, escortée par l’italienne Ilaria Carrera, tandis que la Salvadorienne Ivonne Serai Nochez a remporté le bronze.

La Colombie a lié un autre or chez les dames plus âgées, sprint de 100 mètres, avec Geiny Pájaro, la Chilienne María Mya a remporté l’argent et la locale Valeri Rodríguez a remporté le bronze.

Les jeunes du 10 000 mètres étaient dominé par la Colombie avec Camila Carmona, suivie de Mariana Chaparro et de l’italienne Elena Rossetto.

Chez les hommes, le meilleur était Jacobo Mantilla, de Colombie, tandis que le Portugais Marco Lira a terminé deuxième et l’Equatorien Nicolás García a complété le podium en montant pour le disque de bronze.

Et dans le 15 000 mètres dominés par les locaux par Luz Garzón et Miguel Fonseca.

Le travail de Velkumar Anandkumar, de l’Inde, s’est distingué comme une médaille d’argent, la première que son pays a remportée dans une Coupe du monde.

« Je ne peux pas exprimer ce que je ressens, est la première médaille pour l’Inde. C’était difficile, surtout sous la pluie, il y avait beaucoup de bousculades et tout le monde glissait. Je faisait juste penser; nous allons franchir la ligne d’arrivée, ne tombez pas, car c’était vraiment difficile sous la pluie », a déclaré Anandkumar, cité dans un communiqué de la Fédération colombienne de patinage.

Tests de circuits, qui sont effectués sur le traçage 400 mètres sur une piste asphaltée, se poursuivra ce vendredi. Le samedi, l’événement se termine avec les marathons.

La Colombie a dominé le tableau des médailles de la spécialité vitesse, qui a terminé mercredi avec 24 médailles d'or. Et il espère répéter dans les tests du circuit.