L’Espagne rencontre le Danemark sans masques et avec des tests gratuits

in

27/06/2021 à 18:23 CEST

Jordi Gil – Copenhague (Envoyé spécial)

“Le masque peut maintenant être retiré.” C’était la surprenante phrase de bienvenue au Danemark pour l’expédition espagnole dès notre arrivée à Copenhague. Bien qu’en Espagne, il soit déjà permis d’être dans des espaces ouverts sans avoir à se couvrir la bouche et le nez, au Danemark, il ne devrait être utilisé que dans les transports publics.

C’est-à-dire, Il n’est pas nécessaire de l’utiliser de manière obligatoire ou d’acheter du pain, d’entrer dans un restaurant ou d’être à la réception d’un hôtel. Le pays est dans une phase tellement avancée de la lutte contre le Covid-19 que la normalité est pratiquement totale.

Les raisons du succès de la politique danoise sont visibles dès l’atterrissage. À l’aéroport lui-même, il y a des panneaux avec des flèches au sol qui vous renvoient vers un centre pour effectuer le test PCR gratuitement tant pour la population locale que pour les nouveaux arrivants étrangers. Il vous suffit de remplir un formulaire via le site Web Covidresults.dk et en quelques minutes, ils effectueront le test.

A Copenhague il y a plusieurs points pour passer le test que par un chaud dimanche de juin étaient fréquentés par des familles et des personnes de tous âges. Le fait que les tests soient si accessibles et sans paiement a conduit à La société danoise a beaucoup de contrôle sur le Covid-19 et ce Aide à toucher normalement du bout des doigts.

Passeport de la Couronne

Le processus de vaccination a également été un succès retentissant. Le Danemark a les taux les plus élevés d’Europe pour le nombre de population vaccinée, en particulier à risque ou plus élevé, et le scénario ne pourrait être meilleur.

Les restaurants et centres de loisirs sont ouverts et librement accessibles, Bien que le ‘passeport de la couronne‘, qui consiste à avoir, via l’application du téléphone mobile, la confirmation d’être vacciné ou d’avoir donné négatif aux tests qui sont fréquemment pratiqués.

Dans le Parken de Copenhague il faudra aussi passer par le « passeport de la couronne » ou un test négatif, une exigence pas encombrante dans un pays très bien organisé qui, sur le plan sportif, après la frayeur d’Eriksen bénéficie d’une sélection qui est déjà en quarts de finale de l’Eurocup. La ville est descendue dans la rue samedi après la victoire contre le Pays de Galles (4-0) et la ruée dans le pays est palpable. avec la victoire sur le Covid-19 en général et le bon travail de leurs équipes nationales.