L’Espagne répète-t-elle 1-0 contre la Suède ? La tendance est de plus en plus favorable

11/12/2021 à 19:19 CET

Betfair

L’équipe espagnole jouera contre la Suède avec les devoirs accomplis après avoir battu la Grèce par 0-1 et surtout après avoir connu la surprise de la défaite des Suédois en Géorgie. Ce contexte laisse l’équipe de Luis Enrique avec une idée claire, gagner ou faire match nul servira d’être directement dans le grand rendez-vous du Qatar en novembre 2022.

Pour aller à la Coupe du monde en Espagne, par exemple, cela vaut la peine de répéter le même résultat qu’ils ont obtenu à Athènes, 0-1, en l’occurrence 1-0 lors de leur match à Séville.. Selon les prédictions de Betfair, 1-0 est le résultat le plus probable de tous pour le match contre l’équipe d’Ibrahimovic. Pour que l’Espagne gagne 1-0 dans les quatre-vingt-dix minutes est payé 5 € par pari en euro, atteignant la probabilité implicite la plus élevée de 20%.

La sélection, avec une probabilité de gain de 73,5%

La victoire de l’équipe espagnole atteint une probabilité implicite de 73,5% tandis que le taux de victoire tombe à 1,36 € par euro pari. Les Nordiques, contraints de gagner s’ils veulent éviter le repêchage, montent jusqu’à 10,5 € par euro misé. Le match nul, qui donnerait également à l’Espagne un laissez-passer pour la Coupe du monde, est payé à 4,6 € par euro misé. Les pronostics font confiance à l’équipe espagnole non seulement pour le choc de dimanche mais aussi pour remporter la Coupe du monde, ou du moins elle fait partie des quatre favoris pour le faire..

L’Espagne, quatrième favorite pour remporter la Coupe du monde

A près de 365 jours du début du championnat, le grand favori devant toutes les équipes reste l’actuel champion du tournoi, l’équipe de France, finaliste de l’UEFA Nations League avec l’Espagne.. Il semble, selon les prévisions de Betfair, que leur coup contre la Suisse en quarts de finale de ce championnat d’Europe ou leurs derniers nuls importe peu, puisque l’équipe dirigée par Mbappé, Benzema et Griezmann mène les pronostics avec une part de 6,5 par euro par euro parié.

Bien sûr, pour le moment le banc français, malgré le fait que l’ombre de Zidane soit toujours allongée pour un éventuel soulagement, et que le chiffre de Deschamps est assez remis en cause après l’élimination de la France en Championnat d’Europe, il devra attendre de voir un autre entraîneur, puisque le président de la Fédération française, Noël Le Graët, a ratifié Deschamps au poste en juillet au moins jusqu’à la fin de la prochaine Coupe du monde.

En second lieu, De la liste des favoris pour remporter le plus haut tournoi des équipes nationales, figure l’actuel finaliste de la Copa América, et quintuple champion du monde, le Brésil. L’histoire des Coupes du monde et son casting de bons footballeurs le placent très proche du double champion du monde, la France, avec une cotisation de 7 € par euro misé.

L’Argentine, loin des favoris

Si on continue à lister les favoris pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022, on ne retrouvera pas l’actuel champion d’Europe, l’Italie, ni l’actuel champion de la Copa América, l’Argentine.. Il faudrait descendre en huitième position pour trouver, avec 12 € de frais pour l’équipe dirigée par Leo Messi. Selon les prévisions de Betfair, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or se retrouverait sans le titre le plus important de sa carrière, bien que qui sait si quatre ans plus tard et à 38 ans, il pourrait l’obtenir. En parlant de Leo Messi, vous ne pouvez jamais dire que quelque chose est impossible.

Et sinon, qu’ils disent aussi à Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, qui avec près de 37 ans le premier et 34 le second, ont réussi à soulever le deuxième Championnat d’Europe en Italie de leur histoire. Bien sûr, selon les prévisions, il semble que l’exploit de l’Italie, et plus encore après le revers contre l’Espagne, lors de la prochaine Coupe du monde semble plus difficile à atteindre son objectif. Malgré le grand match joué dans l’actuel Euro 2020, les pronostics le placent au cinquième rang du classement avec une part de 10,0 et une probabilité implicite de 10%..

Un optimisme en Espagne qui grandit et grandit

Parmi les champions actuels des tournois continentaux, deux équipes comme l’Anglais et l’Espagnol se faufilent dans les pronostics et qu’elles doivent encore boucler leur qualification pour la Coupe du Monde. Le premier, actuel finaliste de l’Eurocup et détenteur d’une Coupe du monde en 66, est troisième avec une part de 8,5. L’Espagne de son côté, et après une belle image en Ligue des Nations, est quatrième avec un quota de 9,5 € par euro misé et une probabilité implicite de 10 %, battant l’Allemagne, l’Italie, l’Argentine ou le Portugal. Après avoir chuté à la sixième place après avoir terminé en Eurocup, le dernier tournoi en Italie de l’équipe de Luis Enrique suscite beaucoup de confiance dans les parieurs pour qu’au moins, le rouge atteigne les demi-finales à Qatar 2022.