L’Espagne reprend la vaccination avec AstraZeneca mercredi mais précisera quels groupes de population

Espagne pour reprendre la vaccination avec AstraZeneca mercredi la semaine prochaine, bien que probablement pas aux mêmes groupes qui se sont injectés jusqu’à présent.

Le Conseil interterritorial de la santé a décidé de reprendre l’administration du vaccin de l’Université d’Oxford après une réunion extraordinaire qui a été convoquée après la Agence européenne des médicaments (EMA) annonce la conclusion de son étude sur les épisodes de thrombus enregistrés ces derniers jours dans différents pays, dont l’Espagne, avec trois cas, dont l’un s’est soldé par la mort d’un enseignant à Marbella. L’agence européenne a conclu que le vaccin est «efficace et sûr«et bien qu’il ne puisse pas totalement« exclure »que cela provoque des thrombus, il a dissocié les cas connus du sérum de l’Université d’Oxford et a déterminé que les avantages l’emportaient sur les risques.

Avec cette évaluation, le Gouvernement et les communautés autonomes ont convenu à l’unanimité de reprendre la vaccination mais en déployant un calendrier qui prendra le redémarrage du processus jusqu’au milieu de la semaine prochaine et que il modifiera de manière prévisible les groupes de population auxquels il continuera d’être administré.

Comme l’a rapporté le ministre, Carolina Darias, les experts du Présentation des vaccins et des directeurs généraux de la santé Le gouvernement et les communautés se rencontreront ce week-end. En collaboration avec des experts des sociétés scientifiques, ils réduiront la population à laquelle le vaccin AstraZeneca sera désormais inoculé.

Ils prendront une « décision sur les groupes avec lesquels redémarrer », dit Darias, qui n’a pas voulu donner plus de détails, bien qu’il ait souligné que la concrétion aurait pu avec groupes d’âge spécifiques ou avec les personnes les plus susceptibles souffrir d’événements thrombotiques comme ceux qui ont déclenché des alarmes il y a une semaine. Selon l’EMA, les cas signalés surviennent chez des personnes de moins de 55 ans – l’âge maximum auquel le vaccin AstraZeneca est fourni en Espagne – et principalement chez les femmes.

Une fois la décision prise, lundi, le Conseil interterritorial se réunira à nouveau pour l’approuver et les communautés commenceront à faire le préparatifs mardi pour continuer à vacciner avec AstraZeneca mercredi.

Jusqu’à la suspension de précaution décrétée la semaine dernière, le vaccin britannique était inoculé en Espagne aux personnes entre 18 et 55 ans et appartenant au groupe de toilettes qui ne sont pas en première ligne contre les covid, comme les kinésithérapeutes, en plus des travailleurs considérés comme «essentiels», la police, l’armée, les pompiers ou les enseignants.

La semaine dernière, le jour même où les cas suspects ont commencé à être signalés, la Commission de la santé publique se préparait à déterminer si le seuil d’âge devait passer à 65 ans et c’est une décision qui est toujours en suspens.

Préoccuper

Les «signes» qui ont contraint l’arrêt de la vaccination la semaine dernière en raison de l’apparition d’événements thrombotiques «rares» dans plusieurs pays européens et de l’EMA de mener une enquête à leur sujet ont provoqué inquiétude dans certains secteurs de la société.

Cependant, le gouvernement a insisté ce jeudi sur le fait que, comme l’EMA l’a conclu, le vaccin est «sûr et efficace» et les avantages sont plus importants pour le mettre que les risques que cela comporte. Le directeur de l’Agence espagnole des médicaments (AEM), Maria Jesus Lamas, Il a rappelé qu’à ce jour, il y avait eu 18 notifications parmi 20 millions de personnes vaccinées dans l’Espace économique européen.

Pour cette raison, Darias a exclu ce jeudi qu’il y aura des mesures spéciales pour susciter la confiance du public dans le vaccin Astra Zeneca, qui, comme Lamas, a nié avoir souffert. « Je ne pense pas que cela affaiblira la confiance, vous devez le confirmer « , a déclaré le directeur de l’AEM, qui a veillé à ce qu’il soit prouvé que le système de surveillance fonctionne et est capable de détecter les cas, quel qu’en soit le nombre.

Symptômes à surveiller

En ce sens, le gouvernement se limitera à adhérer à ce que l’EMA a dicté. Elle modifiera la fiche technique du vaccin et la notice pour ajouter que des thrombus ont été détectés qu’il n’est pas exclu qu’ils puissent être associés et en informer les patients et le personnel de santé grâce à des guides spécifiques sur les symptômes à surveiller et les soins à offrir dans ce cas.

« Il est important de transmettre un message de tranquillité mais aussi que les citoyens peuvent réagir à tous les symptômes possibles« dit Darias.

Comme l’a expliqué Lamas, des épisodes de thrombus sont survenus dans le 14 jours après la vaccination avec AstraZeneca et a souligné qu’une plus grande attention doit être accordée aux symptômes qui apparaissent deux à trois jours après la ponction, car c’est à ce moment que les effets secondaires normaux, tels que maux de tête ou fièvre, sont déclarés.

Les réactions auxquelles vous devez être vigilant et pour lesquelles vous vous rendez chez le médecin vous informant que vous avez reçu le vaccin Astra Zeneca sont une maux de tête sévères et persistants qui s’aggrave avec des changements de posture ou en position couchée et qui peut s’accompagner d’effets neurologiques tels que vision trouble.

Aussi s’il existe douleur abdominale persistante, gonflement des jambes et des bras soudain et non associé à une autre cause, douleur de poitrine et essoufflement ou rinçage.