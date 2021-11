L’Espagne réservera deux millions de vaccins contre le Covid aux contextes humanitaires

10/11/2021 à 00:13 CET

PE

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce lundi 8 novembre que l’Espagne réservera deux millions des vaccins Covid-19 engagés pour les pays vulnérables, à des contextes humanitaires.

Cela a été avancé dans un événement commémoratif pour le 70e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, auquel le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également participé, Filippo grandi, et qui a eu lieu à la Casa de América, à Madrid.

Plus précisément, Sánchez a détaillé que l’Espagne a déjà fait don de 24 millions de vaccins solidaires et prévoit qu’ils atteindront 50 millions de doses données au premier trimestre 2022, afin d’atteindre l’objectif fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 70 % de la population mondiale vaccinée au milieu de l’année prochaine.

Cependant, le président du gouvernement a indiqué qu’ils sont « conscients que les mécanismes de coopération n’atteignent pas le monde entier » et que « les réfugiés souffrent particulièrement des conséquences de la pandémie » car « beaucoup » de ces personnes ont été « piégés dans zones de vulnérabilité extraordinaire.

Par conséquent, Sánchez a annoncé que le gouvernement va réserver 2 millions de vaccins contre coronavirus compromis, pour les affecter à des contextes humanitaires et ils travailleront avec le HCR et d’autres institutions pour s’assurer « que ces vaccins parviennent là où ils sont le plus nécessaires ».