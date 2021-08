L’Espagne résout son premier match amical avec un but de Raúl Gómez

15/08/2021

Le à 21:01 CEST

A moins d’un mois de la Coupe du monde 2021 en Lituanie et très “chargée” après plusieurs semaines d’entraînement intensif, l’équipe espagnole de futsal a montré ce dimanche qu’elle avait encore besoin de plus de préparation après avoir résolu son problème. premier match amical d’échauffement avec une victoire serrée contre l’Ouzbékistan (1-0) dans un duel où l’ancien bleu Raúl Gómez a été le seul à pouvoir battre la toile d’araignée de l’ex-soviétique et son bon gardien Abbos Elmudorov.

ESP

UZB

ESPAGNE, 1

(1 + 0): Juanjo (p.), Raya, Adolfo, Borja Díez, Raúl Campos -cinq titulaires-, Jesús Herrero (ps), Sergio González, Mellado, Bebe, Solano, Carlos Ortiz, Adri, Raúl Gómez (1 ) et Cécilio.

OUZBÉKISTAN, 0

Elmudorov (p.), A. Rakhmatov, Nishonov, Khamroev, Choriev -cinq initiales-, Adilov, Akhadjonov, D. Rakhmatov, Tulkinov, Usmonov, Sadiev et Erkinov

BUTS

Héctor Mayo et Carlos Panadero (Espagne).

INCIDENTS

Match amical de préparation à la Coupe du monde 2021 en Lituanie joué à huis clos au pavillon Ciudad del Fútbol à Las Rozas (Madrid).

Quant aux trois joueurs du FC Barcelone qui suivent les ordres de Fede Vidal dans ce long set-up, Colomense Adolfo était le partant et le « spartiate » Carlos Ortiz a également eu des minutes importantes revenir pour montrer que les années ne passent pas pour lui. D’autre part, Dídac Plana était le troisième gardien de but et est resté sur le banc tandis que son ancien coéquipier Juanjo Angosto jouait au début et l’Inter-joueur Jesús Herrero l’a fait plus tard.

De retour en amical et après quelques occasions espagnoles, le pivot signé pour la saison prochaine par Movistar Inter a connecté une main droite puissante, fulgurante et imparable pour dépasser la “Roja” lors de son passage. minute 7. En fin de compte, ce but de Raúl Gómez était le seul dans un match dans lequel l’Espagne a monopolisé la possession du ballon et n’a pas pu étendre son avantage en raison d’un manque de visée ou d’une mauvaise clarté lors de la prise de décisions dans les derniers mètres.

Ce qui est dit, il n’y avait plus de buts, peu importe combien l’équipe espagnole a essayé, arrêtée par les interventions notables de l’Elmudorov susmentionné et effrayé dans la dernière ligne droite lorsque Jesús Herrero a également sauvé le 1-1 dans l’une des rares occasions offensives de l’Ouzbékistan, qui a élevé une défense aussi proche et rapide que celles que l’équipe de Fede Vidal trouvera lors de la prochaine Coupe du monde. Et c’est que lors du rendez-vous lituanien, l’Espagne partagera le favoritisme avec le Brésil … bien que lors de la dernière édition, ce soit l’Argentine qui a surpris tout le monde en remportant le titre sous le commandement de Diego Giustozzi, actuel entraîneur d’ElPozo Murcia.

Par conséquent, un ‘Rouge’ qui a souffert d’un manque de débordement testera à nouveau sa préparation ce jeudi dans un tournoi triangulaire à Alhaurín de la Torre avec les Ouzbeks et l’Albiceleste, actuel champion universel. Plus tard, le Guatemala, le Vietnam, le Japon et la Lettonie seront les rivaux avant la première Coupe du monde pour une équipe dans laquelle le capitaine du Barça Sergio Lozano manque beaucoup.