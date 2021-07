L’Espagne reste ferme avec la demande de Gibraltar alors que la rangée du Brexit éclate – Les gardes de l’UE DOIVENT surveiller la frontière | Politique | Nouvelles

in

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réitéré que le gouvernement espagnol demandera l’assistance des agents de Frontex pour exercer le contrôle de la frontière extérieure avec Gibraltar. L’annonce est intervenue après sa rencontre avec son homologue britannique, Dominic Raab, au cours de laquelle il a également souligné l’importance des pourparlers entre les deux États comme une question d’urgence.

“L’objectif du voyage est de créer la confiance entre l’Espagne et le Royaume-Uni”, a déclaré M. Albares, tout en soulignant que pour Gibraltar il est nécessaire de “créer un climat de confiance” car “il y a de nombreux intérêts en jeu” pour “des centaines de milliers de Britanniques et d’Espagnols”.

Il a réitéré que l’Espagne respectera le principe de l’accord post-Brexit conclu entre Madrid et Londres le 31 décembre et demandera l’assistance de Frontex pour la frontière avec le Rocher.

La Commission européenne a proposé mardi que l’Union européenne négocie avec le Royaume-Uni la fin du poste frontière à Gibraltar, comme Madrid et Londres en ont temporairement convenu en décembre dernier, bien qu’il soit clair que le Rocher continuera à être en dehors de l’espace Schengen, avec contrôles à l’aéroport et dans les ports par les autorités espagnoles.

D’autre part, M. Albares a partagé avec son homologue britannique les inquiétudes concernant la crise du COVID-19 et la variante Delta, bien qu’il ait rappelé que les deux pays maintiennent les taux de vaccination les plus élevés au monde.

M. Albares a également assuré qu’après la réunion, il n’y a “aucune indication” maintenant que le Royaume-Uni va inclure l’Espagne dans la “liste rouge” en raison de la situation sanitaire.

La rencontre entre les deux hommes est intervenue après que le Royaume-Uni a été contraint de dire à l’Union européenne de “réfléchir” après que le bloc a publié un plan de négociations post-Brexit sur l’avenir de Gibraltar qui, selon Londres, cherchait à saper la souveraineté britannique sur le territoire.

La Commission européenne a déclaré que le projet de mandat de négociation aurait un impact positif pour les personnes vivant et travaillant de part et d’autre de la frontière entre l’Espagne et Gibraltar sans porter atteinte au marché unique de l’UE.

Le mandat comprend des règles pour établir la responsabilité en matière d’asile, de visas, de permis de séjour, de coopération policière et d’échange d’informations.

“Il cherche à saper la souveraineté du Royaume-Uni sur Gibraltar et ne peut constituer une base de négociations”, a déclaré M. Raab dans un communiqué.

“Nous avons toujours fait preuve de pragmatisme et de flexibilité dans la recherche d’arrangements qui fonctionnent pour toutes les parties, et nous sommes déçus que cela n’ait pas été réciproque.

“Nous exhortons l’UE à réfléchir à nouveau.”

Un responsable britannique a déclaré qu’un problème avec le mandat de l’UE était sa disposition selon laquelle l’Espagne devrait effectuer un contrôle et une surveillance des frontières dans le port, l’aéroport et les eaux de Gibraltar.

En vertu de l’accord-cadre de décembre, l’agence frontalière de l’UE Frontex assumerait ce rôle, a déclaré le responsable.

Gibraltar, dont la souveraineté est contestée par l’Espagne et la Grande-Bretagne, reste actuellement soumis aux règles de l’espace Schengen de libre circulation, en maintenant la frontière avec l’Espagne ouverte.

Le territoire n’a pas été inclus dans l’accord commercial négocié entre l’UE et le Royaume-Uni l’année dernière et un accord séparé doit être conclu.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega