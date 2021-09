L’Espagne reste huitième à Vancouver avec une seule victoire en six matchs

in

20/09/2021

.

L’équipe espagnole de rugby à 7 a conclu en huitième position le tournoi organisé ce week-end à Vancouver (Canada), la première des deux étapes de la version express 2021 des World Series, qui se terminera en sept jours à Edmonton.

Samedi, l’Espagne a été battue par les futurs finalistes, le Kenya (5-17) et l’Afrique du Sud (7-34), leurs deux premiers matches du groupe A, mais ils sont revenus avec une victoire contre le Mexique (59-0). pour aller aux quarts de finale en tant que deuxième meilleur troisième.

Dans le match contre les Nord-Américains, l’un des cinq débutants des « sept » espagnols s’est démarqué, le demi de mêlée des Sciences Enerside de Séville Miguel Reina, auteur d’un triplet et générateur du rugby offensif des « Leones » avec son agressivité autour des formations.

L’Espagne a de nouveau rencontré l’Afrique du Sud en quart de finale qui s’est ouvert par un test de Manu Moreno mais les champions en titre des World Series se sont ralliés, sans possibilité de surprise, à 5-54 avec huit points, dont trois ont été dirigés par Angelo Davids.

Le Canada a battu l’équipe nationale lors du match suivant, qui, grâce à Reina et Josep Serres, a relevé la marque initiale de Nicholas Allen mais s’est effondré entre la dernière action de la première demie et le premier de la deuxième période, tous deux scellés par des essais d’Elias Ergas.

Les hôtes ont mis leur meilleure expérience de notation à profit pour augmenter les revenus avec les nouvelles marques de Caran Breen et Brad Prevost avant Enrique Bolinches, après la sirène, a établi la finale 19-33.

L’Espagne a clôturé sa participation à Vancouver contre Hong Kong au match pour la septième place, dominé par les Asiatiques en première mi-temps, lors des essais d’Hugo Stiles, James Hood et Max Danemark, suite à une incompréhension des attaquants espagnols, Ils ont mis un 0-19 presque impossible à vaincre.

Pol Pla a remporté le coup d’envoi de la seconde mi-temps et a ouvert le score pour son équipe (7-19) mais il n’a plus bougé dans les six minutes restantes malgré la supériorité numérique des ‘Lions’ due à l’exclusion de Hood.

Le champion de la première des deux étapes des World Series 2021 était l’équipe sud-africaine, qui a battu le Kenya (38-5) en finale., tandis que la médaille de bronze a été accrochée par la Grande-Bretagne pour sa victoire de consolation sur l’Irlande (24-14).