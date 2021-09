L’Espagne reste sans revanche contre le Portugal

27/09/2021

Le à 19:21 CEST

Cristina Moreno

L’Espagne ne voulait pas parler de revanche pour ce titre perdu lors du Championnat d’Europe 2018 contre le Portugal, mais cela n’est pas venu de toute façon. Le Portugal, revenu de 2-0 contre, a imposé des prolongations et a battu les Rouges qui, même si cela semble cliché, méritaient plus.

ESP

POUR

Espagne

Jesús Herrero, Carlos Ortiz, Adolfo Fernández, Adri Martínez, Raúl Campos-cinq départs-; Borja Díaz, Marc Tolrà, Raúl Gómez, Francisco Solano, Bebe, Chino, Juanjo (ps), José Raya et Miguel Mellado.

le Portugal

Baby, Fabio Cecilio, Bruno Coelho, Joao Matos, Ricardinho -cinq initiales-; André Coelho, Afonso Jesús, Zicky Té, Erick Mendonça, Pany Varela, Tiago Brito, Miguel Castro et Vítor Hugo (ps).

Buts

1-0 M.21 Adolfo. 2-0 M. 23 Adrien. 1-2 M.31 Bruno Coelho. 2-2 M. 35 Zicky. 2-3 M.43 Raya (pp) 2-4 M. 48 Pany Varela.

Arbitres

Mohamed Hassan (Egypte) et Khalid Hnich (Maroc).

Pavillon

Arène de Vilnius. Environ 8 000 spectateurs.

Avec une intensité digne d’une finale, le duel ibérique des quarts de finale de la Coupe du monde a débuté. Il y avait beaucoup en jeu, l’hégémonie européenne et, accessoirement, une place pour les demi-finales. Et c’était palpable sur la piste.

Un travail exigeant pour les défenses et Adolfo il a signé la première occasion du match, du pied gauche, uniquement contre le but portugais, qui est passé à côté.

Après les dix premières minutes, le Portugal a fait un pas en avant, obligeant encore plus la Roja à travailler, qui a trouvé son meilleur homme en Jesús Herrero. Ses interventions ont été déterminantes pour éviter l’avantage du Portugais, notamment dans la deuxième partie de la première mi-temps.

Dans la dernière minute, une série d’erreurs de Bebe a conduit à la sixième faute du Portugal et donc au premier penalty. Jesús Herrero a servi depuis sa surface et le gardien portugais est parti trop tôt, contrôlé avec sa poitrine, a renversé Alfonso et avec tout déjà perdu, il a attrapé Raul pour éviter la catastrophe. Faute, jaune et Adri à dix mètres. Le galicien visait mal avant Vitor Hugo qui avait remplacé Bébé, et son tir est passé à côté. Occasion manquée et tout égalisé à la fin des 20 premières minutes.

Dans le premier jeu de la seconde mi-temps, il a averti Ricardinho avec un tir croisé. Mais l’Espagne n’allait pas se laisser intimider et Adolfo est apparu à la rescousse. Diagonale précise Carlos Ortiz, nouvelle recrue du Barça, et celui de Santa Coloma a couru vers la droite pour dépasser d’une subtile touche Bebe pour ouvrir le score. Sixième pour lui au championnat, juste un derrière le meilleur buteur, Ferrao.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le second arrive. Côté faute, Adrián au lancement et au but. Personne ne s’attendait à ce service direct et le Galicien a trouvé l’écart entre une défense portugaise mal placée pour compenser son échec sur penalty.

Avec ce deuxième but, le Portugal a été pratiquement éliminé, déplacé sur le bleu, essayant de revenir dans le match. L’Espagne a profité de la situation pour faire Jorge Braz qui a accusé l’effort exigeant.

Malgré cela, le Portugal a réussi à mettre la pression en l’absence de huit minutes avec le but de Bruno Coelho. Un lancement qui a pris au dépourvu, pour la première fois du match Jésus Herrero il ne pouvait pas faire grand-chose pour l’arrêter. L’Espagne a demandé la révision d’une infraction antérieure le Adolfo mais les arbitres n’ont rien apprécié de punissable et le but est monté jusqu’au tableau d’affichage.

Le match s’ouvrit à nouveau et le Portugal en profita. Action de coups de pied arrêtés et but de Thé Zicky. Match à égalité et recommencer. La tension montait par moments en quelques minutes inadaptées au cœur. Deux nouveaux paradons de Jésus Herrero, un manque de but et un poteau final envoyaient le duel en prolongation. Dix minutes de plus.

Vers le prolongement

Et puis vint la cruche d’eau froide avec Bande en tant que double protagoniste. D’abord avec un coup de fouet qui était sur le point de se faufiler entre les trois bâtons si cela ne l’empêche pas d’un stop. Bébé. Plus tard dans un jeu malheureux, avec une tentative de dégagement qui a eu un effet indésirable et a attrapé le pied opposé. Jésus qu’il ne pouvait pas l’empêcher de se faufiler au fond du filet.

Il était temps de vaincre et de ramer contre, pour la première fois du match. La moitié de l’extension manquait encore et Fede Vidal Il a tout misé pour tout avec le gardien-joueur depuis le début. Et le risque a été payé cher. Varela a profité du but vide et affiné entre les trois bâtons pour mettre un avantage insurmontable.

L’Espagne a essayé de toutes les manières possibles mais le poteau, Bebe et le manque de but ont empêché le miracle.