L’Espagne reste sixième du classement FIFA

07/04/2021 à 17h14 CEST

L’équipe espagnole reste en sixième position du classement mondial de la FIFA, un tableau qui ne subit aucune variation dans les premières places si ce n’est la promotion de l’Italie à la septième place, ce qui lui permet de surpasser l’Argentine et l’Uruguay.

La Roja a rempli le record lors des trois premiers matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’équipe de Luis Enrique Martínez a ajouté sept points, après avoir fait match nul contre la Grèce et battu la Géorgie et le Kosovo.

L’équipe belge, dirigée par l’entraîneur catalan Robert Martínez, continue un mois de plus devant la France, l’actuel champion du monde, et le Brésil, tandis que l’Angleterre et le Portugal sont quatrième et cinquième.

Le Danemark accède au « top 10 », dont il sépare le Mexique, désormais onzième juste devant l’Allemagne.

– Classification:

.une. Belgique 1783,38

.deux. France 1 757,3

.3. Brésil 1742,65

.4. Angleterre 1686,78

.5. Portugal 1666,12

.6. Espagne 1648,13

.7. Italie 1.642.06

.8. Argentine 1641,95

.9. Uruguay 1 639,08

10. Danemark 1 631,55.