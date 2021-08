L’Espagne s’attend à un rival en demi-finale après un duel difficile contre les États-Unis

in

08/04/2021 à 8h21 CEST

L’Espagne a réussi à s’attacher après l’entracte à une “réponse” aux États-Unis pour finir par gagner par 8-12 dans un duel intense de quarts de finale et qualifier pour la première fois les deux équipes (masculine et féminine) pour les demi-finales de certains Jeux.

Etats-Unis

ESP

ÉTATS-UNIS, 8

(3 + 3 + 0 + 2) : Alex Wolf (à g.), Johnny Hooper, Luca Cupido (1), Ben Hallock (1), Dulan Woodhead, Alex Bowen (1), Max Irving -sept partant-, Marko Vavic , Alex Obert (2), Hannes Daube (3), Ben Stevenson et Jesse Smith.

ESPAGNE, 12

(3 + 3 + 1 + 5) : Dani López Pinedo (p.), Alberto Munárriz (2, 2p.), Álvaro Granados (2), Miguel de Toro (1), Marc Larumbe, Martín Famera, Felipe Perrone (1 ) -à partir de sept-, Bernat Sanahuja (2), Francisco Fernández (2), Roger Tahull (1), Blai Mallarach (1) et Álex Bustos.

ARBITRES

Michiel Zwart et Gyorgy Kun (Hongrie). L’Américain Jesse Smith a été expulsé avec un carton rouge (11:25).

BUTS

0-1, Felipe Perrone (3:35); 1-1, Ben Allock (3:05); 1-2, Francisco Fernández (5:37), 3-1, Bernat Sanahuja (6:40); 3-2, Hannes Daube (7:08); 4-2, Hannes Daube (7:51); 4-3, Hannes Daube (9:37); 4-4, lvaro Granados (9:52); 4-5, Miguel de Toro (11:25); 5-5, Alex Bowen (11:48); 6-6, Alex Obert (13:53); 6-6, lvaro Granados (14:35); 6-7, Bernat Sanahuja (17:04); 6-8, Alberto Munárriz, sur penalty (26:07); 7-8, Luca Cupido (26:54); 7-9, Blai Mallarach (27:39) ; 7-10, Roger Tahull (28:42); 8-10, Alex Ober (31:00); 8-11, Alberto Munárriz, d’un penalty (31:24), 8-12, Francisco Fernández (35:54).

INCIDENTS

Premier match des quarts de finale de la compétition de water-polo féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé à huis clos au Tatsumi Water Polo Center (Tokyo, Japon).

De cette façon, l’équipe dirigée par David Martín attend déjà un rival en demi-finale et cela viendra du vainqueur du troisième quart de finale qui affrontera la Serbie et l’Italie ce mercredi.

L’équipe espagnole a affronté le premier duel à diriger ou à traverser à Tokyo 2020 avec la sécurité d’être le seule équipe qui a compté pour la victoire ses cinq matchs de la phase de groupes, alors que les Nord-Américaines n’avaient pu ajouter que deux points pour terminer quatrième de la leur.

Cependant, Un quart de finale des Jeux est toujours une date difficile et la vérité est que les hommes de David Martín ont dû travailler dur pour vaincre un rival qui est sorti très réactif, surtout dans les deux premiers quarts.

Dans le premier, une série de bonnes attaques a permis à Bernat Sanahuja d’établir un premier revenu de deux (1-3 à 6h40) auquel il a immédiatement répondu par un Hannes Daube ‘double’ pour sceller le match nul en fin de première période (3-3).

David Martín, donnant des instructions pendant le match

| .

Daube a même dépassé les Etats-Unis (4-3) à l’aube de la troisième sans que les gardiens ne soient encore apparus, même si Álvaro Granados a réprimé la rébellion “yankee” d’une certaine manière avec deux buts qui ont au moins maintenu l’égalisation au milieu de l’affrontement (6-6).

Le fait est que la victoire était dans la défense et, malgré quelques bonnes interventions de Dani López-Pinedo, l’équipe ne travaillait pas sur ces deux aspects clés. Six buts encaissés au cours des deux premières mi-temps ne reflètent pas le tournoi que font les Espagnols.

Dans le troisième, López Pinedo et l’arrière-garde ont finalement commencé à apparaître, bien que l’attaque n’ait pas fonctionné comme d’habitude et le seul but de la période a été inscrit par Bernat Sanahuja (6-7).

Bernat Sanahuja se débat dans la position de bouée

| .

Wolf a également été inspiré et a arrêté Álvaro Granados jusqu’à quatre tirs d’affilée, tandis qu’Alberto Munárriz s’est écrasé sur la barre transversale lors de la dernière action. La fête battait encore son plein.

Là s’est produite une situation plus ou moins clé, Luca Cupido est revenu tôt et les arbitres ont décrété une expulsion supplémentaire et un penalty qu’Alberto Munárriz a converti à 6-8.

Les États-Unis n’avaient qu’un seul but de l’intervalle au milieu de l’affichage “Mur” et un but sensationnel du dos de Bernat Tahull a condamné un une victoire âprement disputée qui s’est finalement soldée par 8-10.