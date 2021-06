L’Espagne se concentre à Madrid en attendant Iván Villar

in

30/06/2021 à 22:36 CEST

.

L’équipe olympique espagnole s’est concentrée mercredi dans un hôtel de Madrid pour entamer la préparation des Jeux olympiques de Tokyo, dans lesquels elle fera ses débuts le 22 juillet contre l’Egypte, avec la seule absence d’Iván Villar, convoqué ce mardi dans la nuit après avoir connu le positif d’Álex Dominguez.

Le gardien du Celta de Vigo rejoindra l’expédition de nuit depuis que son vol a été annulé, selon la Fédération royale espagnole de football (RFEF) dans un communiqué. Par ailleurs, il a indiqué que les joueurs et le reste de la délégation ont été testés négatifs aux antigènes et qu’ils resteront dans leurs chambres jusqu’à ce que les résultats des tests PCR soient connus jeudi matin.

Les footballeurs ont été reçus à l’entrée de l’hôtel par le staff technique, avec l’entraîneur Luis de la Fuente et Francis Alonso, coordinateur des catégories inférieures de la RFEF, à la barre.

Ce jeudi, ils s’exerceront à 10h15 CEST dans les installations de la Ciudad del Fútbol de las Rozas et plus tard, ils se rendront dans la ville d’Alicante de Benidorm, où ils effectueront la préparation avant les Jeux Olympiques.

L’équipe se rendra dans la ville japonaise de Kobe le mardi 13 juillet, où quatre jours plus tard, elle jouera un match amical contre l’équipe hôte, dans le seul match préparatoire prévu. L’équipe se rendra à Sapporo le dimanche 18, lieu de ses deux premiers matches du tournoi olympique.

L’Espagne, classée championne d’Europe des moins de 21 ans en 2019, fera son retour aux Jeux Olympiques après avoir été absente à Rio 2016. Encadrée dans le groupe C, elle fera ses débuts en match d’ouverture le 22 juillet au Dôme de Sapporo contre l’Egypte, championne d’Afrique, et trois jours plus tard, le dimanche 25 sera mesurera l’Australie.

Le troisième match de la phase de poules se jouera mercredi 28 contre l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, au stade Saitama.