L’Espagne se concentre sur la défense pour affronter le Japon

12/07/2021 à 20h30 CET

Cristina Moreno

Après avoir plus que rempli les deux premiers objectifs fixés, les Warriors entameront demain le Tour Principal du Championnat du Monde de Handball avec la garantie d’avoir le maximum de points possibles dans leur casier (quatre) et les bons sentiments de la première phase.

Soutenus par un public qui a rempli jour après jour le Palais des Sports de Torrevieja, les Espagnols ont scellé un bon début de championnat ténor à une belle défense, épaulée par deux gardiens garantis tels que Silvia Navarro et Image de balise Carmen Castellanos.

Une défense qui sera une nouvelle fois clé dans cette nouvelle phase du tournoi. Celles de José Ignacio Prades Ils tenteront de faire un premier pas vers les quarts de finale demain avec un duel difficile contre le Japon (20h30). « L’équipe a montré un bon ton défensif dans la première phase et c’est quelque chose de fondamental, car si la défense fonctionne et que le but contribue, nous avons des garanties pour que l’équipe puisse continuer à grandir », a analysé l’entraîneur espagnol.

Trois fins

L’équipe japonaise est devenue l’une des révélations du tournoi, notamment après avoir surpris la Croatie lors du dernier match du tour préliminaire (26-28), grâce à un jeu rapide et électrique.

« Le Japon a un style de jeu extrêmement rapide, pas seulement dans les transitions comme nous avons l’habitude de voir dans d’autres équipes, mais dans les mouvements en attaque positionnelle, nous devrons donc être très, très attentifs en défense, car ce sont des joueurs à ces qui, en raison de leurs caractéristiques, coûtent cher à défendre & rdquor;, a expliqué la centrale Silvia Arderius dans des déclarations publiées par la Fédération.

Ensuite, le Brésil et la Croatie arriveront dans deux autres finales pour l’équipe espagnole qu’ils devront maintenir, et même améliorer, le niveau affiché dans la première phase.

Une bonne défense et des attaques rapides pour minimiser les problèmes d’attaque statique ont été la recette jusqu’à présent. Un système qui pour le centre est indispensable pour venir à bout des trois jeux « À vie ou à mort & rdquor; devant eux. « Il va falloir jouer avec un maximum d’attention, car ce ne sera pas facile & rdquor ;, a-t-il assuré.

Un avis qui partage Prades, qui a mis en garde sur l’importance de « bien démarrer » une deuxième phase, dans laquelle les « Warriors » en plus du Japon affronteront les équipes de la Croatie et du Brésil. « Nous savons que maintenant ils viennent à nous trois vraies fins, mais l’équipe est très excitée et désireuse de continuer à grandir, pour laquelle il sera essentiel de bien démarrer ce mercredi contre le Japon », a déclaré le sélectionneur espagnol.