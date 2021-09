L’Espagne se concentre sur Las Rozas avec les nouveaux ajouts de Vilda

13/09/2021 à 16h08 CEST

La équipe espagnole de football féminin a commencé ce lundi sa concentration dans le Las Rozas Football City avant la phase de qualification pour la Coupe du monde 2023, au cours de laquelle ils affronteront Îles Féroé et Hongrie, avec les nouveaux joueurs qui remplaceront les quatre qui ont abandonné.

Les madridistas Lucía Rodríguez, Teresa Abelleira et Olga Carmona, ainsi que le joueur de Levante Alba Rodondo, ils sont bas et n’assisteront finalement pas à la concentration. Au lieu de cela, ils entrent Claudia Pina (Barcelone), Ainhoa ​​​​Vicente (Club athlétique), Candela Andújar (Valence) et Marta Corredera (Real Madrid), a rapporté la Fédération royale espagnole de football. Les joueurs appelés par l’entraîneur Jorge Vilda sera concentré à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 septembre prochain, date à laquelle se termine la première fenêtre de ce tour de qualification pour la Coupe du monde 2023.

Dans cette première fenêtre, la sélection Ils affronteront les îles Féroé lors du premier match et la Hongrie lors du second. L’Espagne jouera les deux matchs en tant que visiteur, elle devra donc se rendre dans ces destinations. Les joueurs et le personnel d’entraîneurs, ainsi que le reste de l’expédition, ils voyageront un jour avant chaque match (respectivement les 15 et 20 septembre) pour s’entraîner dans le stade qui accueille chaque match.

La première pierre d’achoppement de Vilda pour obtenir un billet pour la coupe du monde 2023, organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, sera les Îles Féroé – le 16 septembre au stade Torsvollur (Torvshan, Îles Féroé) – dans un match historique, puisque jamais auparavant il n’y a eu de confrontation entre les deux pays. Cinq jours plus tard, le 21 septembre, l’Espagne jouera contre la Hongrie au stade Hidegkuti Nándor (Budapest, Hongrie), lors de la deuxième journée de la phase de qualification. Sur les quatre matchs auxquels ils ont joué, L’Espagne n’a jamais battu la Hongrie, que ce soit en matchs amicaux ou en matchs officiels.

L’Espagne cherchera leur troisième qualification consécutive à une Coupe du monde dans le groupe B de la zone UEFA. Outre la Hongrie et les îles Féroé, L’Ukraine et l’Ecosse seront les rivaux à battre pour obtenir un passeport pour le continent océanique. Jusqu’à huit équipes différentes contribuent aux joueurs de la liste de Vilda, dont une équipe de la ligue anglaise (Manchester United). Les Barça se distingue pour être celui avec le plus de joueurs, avec un total de huit, suivi du Real Madrid, avec cinq footballeurs. L’Athletic Club, l’Atlético de Madrid, Levante, la Real Sociedad et Valence complètent la liste des équipes.

Cet après-midi, à 18h15, les joueurs devraient entrer sur le terrain à huis clos pour le premier entraînement. Demain, à 11h15, le deuxième session de formation, dans ce cas porte ouverte pour les médias.

Annonce:

Gardiens de but: Sandra Paños (Barcelone), Sun Quiñones (Athletic Club) et Misa Rodríguez (Real Madrid)

Défenses : Marta Corredera (Real Madrid), María León (Barcelone), Andrea Pereira (Barcelone), Ivana Andrés (Real Madrid), Onna Batlle (Manchester United), Laia Alexandri (Atlético de Madrid), Ainhoa ​​​​Vicente (Athletic Club).

Milieu de terrain: Alexia Putellas (Barcelone), Patri Guijarro (Barcelone), Aitana Bonmatí (Barcelone), Irene Guerrero (Levante), Anna Torrodà (Valence), Candela Andújar (Valence).

En avant : Mariona Caldentey (Barcelone), Lucía García (Athletic Club), Esther González (Real Madrid), Nerea Eizaguirre (Real Sociedad), Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelone), Amaiur Sarriegui (Real Sociedad).