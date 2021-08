L’Espagne se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde de beach soccer

in

23/08/2021 à 17h42 CEST

L’Espagne a brillamment atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de beach soccer lundi en battant les Émirats arabes unis (EAU) par (5-3), qui est arrivé à se mettre avec deux buts d’avantage dans la première période.

Dans les premières minutes, les Espagnols semblaient encore affectés par la douloureuse défaite contre Tahiti lors de la deuxième journée. Les Emiratis ont marqué à sept et neuf minutes. Le deuxième but est venu d’un penalty.

L’Espagne ne s’est réveillée qu’en deuxième période. Chiki a ouvert le score à 13 minutes du point de penalty et à partir de là, La Roja était imparable.

Eduard et Pablo Pérez ont marqué sur un jeu, et Torres sur un coup franc direct, un avantage qui aurait pu être plus grand si Chiki n’avait pas manqué un penalty maximum. Ainsi se termina le deuxième set. (4-2)

Les Arabes ont réduit l’écart après 22 minutes, mais heureusement Pablo Pérez a augmenté l’avance après une demi-heure. Le marqueur ne bouge plus. (5-3)

L’Espagne s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale en tant que deuxième du groupe B avec six points, tout comme Tahiti, qui a battu le Mozambique aujourd’hui. (8-7)

La dernière fois que l’équipe nationale espagnole s’est qualifiée pour les quarts de finale d’une Coupe du monde, c’était en 2013, lorsqu’elle était finaliste d’un tournoi disputé en Polynésie.

Les Espagnols affronteront le vainqueur du groupe A en quarts de finale, emmené par le Japon avec les mêmes points que l’hôte, RFU, acronyme de Russie.Russes et Japonais se retrouveront cet après-midi pour une place en quarts de finale, qui se joueront tous le même jour, le 26 août. La finale du tournoi aura lieu le 29 août.

La Coupe du monde se déroule sur la place du Festival, située devant le stade olympique Luzhnikí, où s’est jouée la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie entre la France et la Croatie (4-2).

La FIFA gère la Coupe du monde depuis 2005, bien que le premier tournoi ait eu lieu en 1995 à Rio de Janeiro. Depuis 2009, cette Coupe du monde se joue tous les deux ans.