L’Espagne se qualifie pour les quarts de finale sans défaite et affrontera l’Allemagne

12/12/2021 à 23:27 CET

L’équipe d’Espagne féminine de handball a réussi à se qualifier ce dimanche en tant que groupe d’abord après avoir battu le Brésil (27-24) Oui jouera les quarts de finale de la Coupe du monde qui se joue en Espagne, en route vers les médailles, invaincu. Le combiné de José Ignacio Prades il a sué de l’encre, notamment en attaque, pour venir à bout de l’équipe sud-américaine, qui a subi sa première défaite dans le tournoi face à l’équipe hôte. Les objectifs par Sandy Barbosa et surtout les arrêts Silvia Navarro, choisi le meilleur joueur du match, ont été décisifs pour vaincre les Brésiliens, dans lesquels brillaient, comme presque toujours, De Paula.

ESP

SOUTIEN-GORGE

Espagne

(12 + 15) : Navarro ; Arderius, Cesáreo (2), Jennifer Gutiérrez (2p), Paula Arcos (1), Echeverría (2) et Sandy Barbosa (7, 1p) -équipe de départ- Carmen Martín (2), Campos (1), Merche Castellanos (ps ), Gassama (1), Alicia Fernández (4, 2p), Espínola (1), Almudena Rodríguez (1), Sole López (2) et Ainhoa ​​​​Hernández (1).

Brésil

(10 + 14) : Arenhart ; De Paula (5), Tamires Araujo (4), Ribeiro (5), Larissa Araujo, Guarieiro (1) et Matieli -équipe de départ- Fernandes (1), Rodrigues (1), Cardoso (4, 3p), Vieira (1 ), Fermo, De Arruda (ps) et Ventura (2).

Arbitres

Marko Sekulic et Vladimir Jovandic (Serbie). Ils ont exclu Paula Arcos (2) et Ainhoa ​​Hernández pour l’Espagne et Ribeiro, Tamires Araujo et Matieli pour le Brésil pendant deux minutes.

Incidents

Rencontre correspondant à la dernière journée du Tour Principal du Championnat du Monde de Handball Féminin qui s’est tenue au Palacio de los Deportes à Torrevieja devant environ 3.000 spectateurs.

En jeu, la première place entre deux équipes qui, déjà avec le ticket pour les quarts de finale assuré, se sont présentées au rendez-vous avec une feuille de service impeccable et avec de très bons sentiments. l’Espagne, sans Mireya González Oui Laura Hernandez, écarté par l’entraîneur pour le match, a dû casser une pierre contre la solide et dynamique défense brésilienne dans les premières minutes pour prendre l’avantage au tableau d’affichage.

L’équipe brésilienne, soutenue dans le but par une équipe inspirée Arenhart, séché à Espagne, Quoi pouvait à peine courir jusqu’au contrecoup, en attaque pour réduire les écarts à la fin de la première mi-temps (12-10), au cours de laquelle encore Silvia Navarro c’était providentiel. Brésil Il a commencé la seconde mi-temps avec une course de 2-0 qui lui a permis d’égaliser le score contre une Espagne mal à l’aise.

En plein embouteillage Carmen Martin Oui Sandy Barbosa, avec quelques actions individuelles, ils ont redonné l’avantage à l’Espagne, mais De Paula, mortelle au lancement, n’a pas permis aux Espagnols de s’échapper. Sans l’aisance des autres après-midi pour marquer, l’Espagne a dû se vider en défense et se confier à Silvia Navarro pour garder le Brésil à distance, quoique minime.

Après une phase d’imprécisions de la part des deux équipes, deux arrêts du gardien valencien, terminés par des buts sur la contre-attaque de Sole lopez Oui Espinola définitivement propulsé Espagne avec trois minutes à jouer (25-20). Tout étant décidé, plusieurs erreurs enchaînées par l’Espagne, sanctionnée par Ribeiro, a permis au Brésil de réduire la différence pour clore le match avec le note finale de 27-24.