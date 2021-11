L’Espagne se régale contre l’Allemagne

17/11/2021

Le à 19:12 CET

.

L’Espagne s’est remise du match nul contre l’Italie (4-4) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Européen de roller hockey avec une victoire éclatante 2-11 contre l’Allemagne, qui a succombé dans un match quasi parfait des hommes emmené par Guillem Cabestany.

ALE

ESP

Allemagne (1 + 1)

Kutscha (P), Platz, Max Thiel, Karschau (C) et Zilken – cinq de départ – Finn Hilbertz, Hages, Rath, Strieder et Haas

Espagne (5 + 6)

Carles Grau (P), Ignacio Alabart, Xavier Barroso, Pau Bargalló (C) et Toni Pérez – cinq départs – Martí Serra (P), Sergi Aragonés, Marc Grau, César Carballeira et Ferran Font. (Rappel : Xavier Malián et Sergi Panadero).

Buts

0-1 M. 5 Xavi Barroso. 0-2 M. 6 Toni Pérez. 0-3 M. 7 Pau Bargalló. 0-4 M. 12 Marc Grau. 0-5 M. 20 César Carballeira. 1-5 M. 22 Daniel Strieder. 1-6 M. 29 Fonte Ferran. 1-7 M. 31 César Carballeira. 1-8 M. 36 Sergi Aragonès. 1-9 M. 41 Ignacio Alabart. 2-9 M. 43 Max Thiel. 2-10 M. 45 César Carballeira. 2-11 M. 45 Toni Pérez.

Arbitres

Franco Ferrari (Italie) et Loïc Le Menn (Fracnia). Arbitre auxiliaire : Rubén Fernández (Espagne). Ils ont enseigné le bleu à Max Thiel (Allemagne).

Avec cette victoire, L’Espagne reste l’une des qualifiées pour la finale du tournoi qui se déroule dans la ville portugaise de Paredes. S’ils battent le Portugal ce jeudi, ils atteindront le match pour le titre. Et, pour en arriver là, il a vécu une route placide avec un seul choc, celui qu’il a subi contre l’Italie.

Les deux autres matchs, contre Andorre (11-0) et contre l’Allemagne ce mercredi, L’Espagne les a résolus avec note. Le dernier d’entre eux, devant l’équipe allemande, était une exposition de hockey choral avec pratiquement aucun échec dans lequel tous les joueurs de la patinoire ont marqué.

L’équipe espagnole est allée pour le match dès le premier instant. Il ne voulait pas faire peur et avait besoin de mettre trois points vitaux sur la bonne voie le plus tôt possible pour se battre pour l’Euro. Il est arrivé sur le parc Pavilhao Multiusos comme un poulain sauvage et en six minutes il avait déjà deux buts d’avance.

Xavi Barroso c’est lui qui était chargé d’ouvrir le tableau de bord après avoir effectué un mouvement personnel. Une minute plus tard, à 6 heures, Toni Pérez a augmenté le loyer. Justement, avant le duel, Pérez lui-même avait prévenu que pour l’Espagne, contre l’Allemagne, il serait important d’aller de l’avant au tableau d’affichage car l’équipe allemande allait défendre « avec les lignes très basses avec leur gardien attendant l’erreur ».

L’Espagne a réalisé son idée et a évité un piège de son rival qui, avec deux buts encaissés lors du premier échange, a dû s’ouvrir et quitter sa surface pour tenter de réduire les distances. Cela marquait leur destination finale, car les hommes de Cabestany, avec des trous, ne pardonnaient pas et les buts tombaient en cascade avant la pause.

Pau Bargallo il a marqué le troisième, une faute directe ; Marc Grau, fait le quatrième, après avoir terminé une grande pièce de Ferrant Font ; Sergi Aragonés, le cinquième, grâce à un tir puissant ; et César Carballeira, du point de penalty, le sixième.

But allemand de Strieder dans une contre-attaque, C’était une anecdote de ce qui allait arriver dans le deuxième acte.

Encore une fois, les buts de l’Espagne sont à nouveau tombés de leurs poches : 1-7, marqué par Ferrant Font après avoir effectué une transition rapide ; le 1-8, César Carballeira, très efficace depuis le point de penalty, puis marquerait le 1-10 de la même manière ; 1-9 était pour Ignace Alabart et le 2-11 l’a pris Police de fer.

L’Espagne est en tête de son groupe avec sept points sur neuf possibles. Seuls les premiers se qualifient pour la finale et une victoire contre le Portugal ce jeudi permettra à l’équipe de Guillem Cabestany de se battre pour le titre.