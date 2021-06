L’Espagne s’écrase à nouveau contre un mur

19/06/2021

Le à 22:59 CEST

L’Espagne a de nouveau rendu la vie difficile. Dans un jeu qu’il avait plus ou moins contrôlé, avec des chances de le tuer, Ils ont encore péché par manque de but et un but solitaire de Lewandowski les met contre l’épée et le mur contre la Slovaquie. Elle est actuellement troisième du groupe.

Morata a donné l’avantage à l’équipe nationale en première mi-temps et lui et Gerard Moreno, avec la pénalité maximale incluse, ont eu de nombreuses occasions de laisser le but polonais pour rien. Une fois de plus, le manque de réussite au sommet fait à nouveau mal. Maintenant, l’Espagne le jouera dans le troisième match contre la Slovaquie. Vous devez gagner oui ou oui pour être en huitièmes de finale.