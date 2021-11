L’Espagne s’écrase avec la serrure norvégienne

29/11/2021 à 21h30 CET

L’équipe espagnole de football féminin a fait match nul 0-0 avec la Norvège lundi dans un match amical joué dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas et dans lequel l’équipe de Laura del Río s’est écrasée avec le boulon levé par les Scandinaves.

Les Espagnols ont essayé de toutes les manières possibles, mais sans succès contre une équipe qui a élevé une défense de cinq joueurs et qui a à peine atteint le but défendu par Cata Coll à quelques reprises et contre-attaque, rapporte le site Web des équipes nationales.

Le plus grand siège des Espagnols a eu lieu dans la dernière ligne droite, mais la défense et le but de Sunniva Skoglund ont frustré toutes les actions de l’équipe espagnole, qui s’est formée avec Cara Coll, Lucía Rodríguez (C), Oihane Valdezate, Naroa, Nuria Rábano (Ruth Álvarez, m.75), María Pérez, María Llompart, Claudia Pina, Candela Andújar, Eva Navarro (Ainhoa ​​​​Marín, m.75) et Lorena Navarro (Ana Franco, m.62).