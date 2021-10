L’Espagne s’entraînera avec des ballons roses pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

17/10/2021 à 14h40 CEST

.

L’équipe féminine espagnole entamera ce lundi sa deuxième concentration de la saison, au cours de laquelle l’équipe mènera diverses actions pour soutenir la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein célébrée le mardi 19, comme l’utilisation de balles roses dans leur entraînement. .

Le même jour 19, la Fédération espagnole de football (RFEF) accueillera dans ses installations la présentation de quelques mouchoirs confectionnés avec les maillots de l’équipe et faisant partie du Pelayo Vida Challenge, a rapporté l’organisme.

La RFEF a exprimé sa volonté de soutenir une année de plus la lutte contre cette maladie et d’être proche de ceux qui en souffrent, dans le cadre de sa vocation de solidarité et de son engagement dans l’action sociale, avec des actions qui symbolisent cette cause.