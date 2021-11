« L’Espagne sera l’un des moteurs de croissance de l’Europe »

27/11/2021 à 21:52 CET

.

La première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a prédit ce samedi que l’Espagne sera « l’un des moteurs de la croissance » en Europe en 2022.

Calviño, qui, à travers une vidéo, voulait participer à la réunion économique de S’Agaró, a souligné que « la pire phase de la pandémie » a été laissée pour compte et que « la reprise économique est en marche« Cette manne est attribuée aux mesures adoptées depuis mars 2020 pour apporter une « réponse efficace » à la crise sanitaire », qui ont permis de protéger le tissu productif, l’emploi et les revenus des familles.

Par ces actions, il s’assure que une chute dans le PIB supérieur à 25 %, la destruction de plus de 3 millions d’emplois et une crise financière mondiale à l’impact imprévisible « , en plus de » grands dommages » à la société. Le ministre a déclaré que le marché du travail est « sans aucun doute le meilleur thermomètre de reprise » et confirme « que la croissance atteint là où elle compte vraiment : les familles et les opportunités futures pour les jeunes générations ».

Nadia Calviño a détaillé que c’est fini « les 20 millions d’employés et les travailleurs couverts par l’ERTE ont été réduits à environ 130 000 personnes », ce qu’elle considère comme la preuve qu’en seulement quinze mois, les niveaux d’emploi avant la pandémie se sont redressés. Selon lui, la situation contraste avec la sortie de crise précédente, où il a fallu douze ans pour récupérer le taux d’occupation.

Ce panorama met l’Espagne, selon Calviño, en bonne position pour mener à bien le plan de relance du gouvernement avec le soutien des 140 000 millions d’euros de transferts et de crédits des fonds européens. A cet égard, il a rappelé que L’Espagne est le pays le plus avancé du UE dans la mise en œuvre du plan de relance, le premier à se mettre d’accord sur les conditions d’exécution et à demander la première tranche semestrielle de 10 000 millions d’euros, qui viendra s’ajouter aux 9 000 millions de préfinancements déjà reçus en août.

De tous ces fonds, il a précisé qu' »ils sont déjà canalisés pour réaliser des investissements transformateurs » et que plus de 10 600 millions d’euros ont été transférés aux communautés autonomes, 1 560 pour la Catalogne. « Chaque semaine nous déployons le plan de relance jalon par jalon, objectif par objectif, à travers les appels d’offres et les projets que nous lançons également depuis les différents ministères », a-t-il précisé, préciser dans l’annonce de divers projets « pour la reprise et la transformation économique, ce que l’on appelle les pertes ».

Le premier est lié au secteur automobile, « de sorte que l’Espagne est l’un des pays qui mène le déploiement et le développement du véhicule électrique et connecté ».

Récemment, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé un deuxième « état de l’art de la santé », a déclaré Calviño, qui a évoqué un autre dans lequel le travail est actuellement lié à la langue tandis que d’autres sont en cours de développement « en les domaines de l’aérospatiale, de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables et du stockage« .

La réforme du travail

Calviño a également évoqué le soutien aux PME et aux indépendants, le kit numérique pour que les entreprises avancent « d’un point de vue technologique » ou des projets de loi comme le soutien aux entreprises innovantes en forte croissance. Le ministre a également rappelé que, « d’ici la fin de l’année », les négociations pour une bonne réforme du travail. « Pour mener à bien l’ensemble du plan, il a admis qu’un » soutien social maximal « et une collaboration public-privé sont nécessaires, mais a exprimé sa confiance pour en faire une réalité si tout le monde rame « dans la même direction ».

Celui qui s’est rendu à S’Agaró est le secrétaire d’État à l’Économie, Gonzalo García, qui a défendu que l’Espagne doit disposer d’un cadre de sécurité stable, prévisible et juridique pour faire face à la reprise et permettre la création de plus d’emplois et plus qualité. Une réforme du travail qui comprend mesures de « flexibilité négociée », car « quand il s’agit de rechercher des accords, le meilleur sort toujours », a-t-il déclaré, comme cela s’est produit avec l’ERTE dans la pandémie.

Il a rappelé que l’Espagne a dû subir ces dernières années deux crises majeures, « de celles qui ne devraient se produire que tous les cent ans », et pourtant elle a bien résisté et a réussi à s’améliorer, au point que « maintenant nous sommes clairement dans une situation plus solide ».