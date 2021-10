L’Espagne sévit contre les expatriés britanniques avec la date limite de fin octobre pour le changement des règles du Brexit | Monde | Nouvelles

Quelque 360 ​​000 ressortissants britanniques sont enregistrés en tant que résidents en Espagne, selon les chiffres officiels, bien que des centaines de milliers de Britanniques supplémentaires résident dans le pays de manière officieuse. Après que le Brexit soit devenu réalité le 31 janvier de l’année dernière, les expatriés britanniques en Espagne ont commencé à se préparer à la vie du Royaume-Uni en dehors de l’UE. L’échange de permis de conduire britanniques fait partie de la série de règles que les Britanniques vivant dans l’État membre de l’UE doivent suivre.

Auparavant, la loi obligeait les Britanniques vivant en Espagne depuis plus de six mois à échanger leur permis de conduire britannique contre un permis espagnol.

Cependant, après le 31 octobre, les licences britanniques ne seront plus valables pour les expatriés britanniques enregistrés comme vivant en Espagne.

Après la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre de l’année dernière, les licences britanniques devaient devenir invalides.

Mais à titre temporaire, les autorités espagnoles ont convenu qu’elles reconnaîtraient les licences britanniques jusqu’à la fin de ce mois.

A moins de deux semaines de la date limite, le conseiller britannique Bill Anderson, qui vit sur la Costa del Sol, a mis en garde contre les conséquences pour les expatriés britanniques qui n’ont pas échangé leurs permis.

Originaire d’Édimbourg, Bill a déménagé en Espagne en 2002 et représente le parti espagnol PP dans la ville de Mijas depuis 2019.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Fondamentalement, leur droit de conduire disparaîtra.

«Je pense que quiconque se fait arrêter après la fin de ce mois avec un permis britannique en ressentira vraiment les effets.

« Parce que cela aurait dû être changé lorsque nous sommes devenus résidents. Personne ne s’en souciait. »

Plus tôt cette année, le gouvernement espagnol a déjà prolongé la validité des licences britanniques du 30 juin au 31 octobre.

Il a déclaré: «Les licences britanniques ne seront valables que jusqu’à la fin de ce mois, octobre.

« Et s’ils n’ont pas reçu leur demande d’échange de permis, ils vont avoir de sérieux problèmes.

« Ils ne pourront pas conduire jusqu’ici, et ils vérifieront cela.

«Je sais aussi, pour l’anecdote, qu’ils recherchent des véhicules immatriculés au Royaume-Uni.

«Les gens venaient ici et passaient autant de temps qu’ils le voulaient parce que personne ne le vérifiait.

«Et ils amenaient leur voiture avec eux et ce serait six, sept, huit mois peut-être dans un an.

«Je crois comprendre qu’ils vérifient les véhicules immatriculés au Royaume-Uni.

« Et il appartiendra au propriétaire du véhicule de démontrer depuis combien de temps il est enregistré ici, pas à la Guardia Civil [one of Spain’s national police forces] pour prouver qu’ils ont été ici pendant le temps imparti.