L’Espagne s’exhibe contre Andorre lors de sa première européenne

15/11/2021 à 23:36 CET

Sport.es

L’équipe espagnole de roller hockey a fait ses débuts ce lundi au championnat d’Europe qui se déroule à Paredes (Portugal) avec une victoire contre Andorre, qui à aucun moment n’a posé de difficultés aux joueurs qu’il entraîne Guillem Cabestany (11-0).

Donc il n’a fallu que 12 secondes aux Espagnols pour prendre l’avantage sur le tableau d’affichage. Ceux de la Principauté ont perdu le ballon après le coup d’envoi et Louer en a profité pour ouvrir la victoire. La domination était absolue des Espagnols, qui après trois minutes sont revenus au score au moyen de Pau Bargallo et qu’ils se sont reposés avec le jeu résolu et un 6-0 qui reflétait ce qui avait été vu dans le Mur Pavilhao Polyvalent.

Dans la deuxième partie, le script de la première a été répété et à 20 secondes Toni Pérez d’Oviedo a fait la septième. Quatre autres buts ont suivi avant l’impuissance d’une équipe andorrane très inférieure du début à la fin.

Pour les Espagnols, ils ont marqué deux fois Ignace Alabart, Pau Bargallo, Police Ferran et Sergi Aragonésalors qu’ils marquaient un but Sergi Panadero, Marc Grau et Toni Perez. Le prochain rival de l’Espagne sera ce mardi à partir de 16h30 une équipe italienne qui a perdu ses débuts européens contre la France 8-5.