L’Espagne s’impose sans trop de piquant au Mexique

13/04/2021 à 20:58 CEST

Jonathan Moreno

Il a coûté à l’Espagne de démolir le mur mexicain. Ce n’est qu’en seconde période, et après les remplacements de Jorge Vilda, que La Roja a réagi. Marta Cardona et Nahikari García, à deux reprises, ont signé le plein espagnol lors des deux matches amicaux joués contre les Pays-Bas et le Mexique.

ESP

MEX

Espagne

Gallardo (messe, 46 ‘); Leila Ouahabi (Carmona, 78 ‘), Corredera (Batlle, 57’), Ivana Andrés, Laia Alexandri; Nerea (Mariona, 57 ‘), Abelleira (Alexia, 65’), Aitana; Latorre (Cardona, 65 ‘), Nahikari, Alba Redondo.

Mexique

Cecilia Santiago; Kenti Robles, Jannelly Farias, Jocelyn, Jimena López; Rebeca, Fany, Diana (Nicole Pérez, 46 ‘), Daniela (Cruz, 46’); María Sánchez (Cervantes, 75 ‘), Renae Cuéllar (Alison, 46’).

Buts

1-0 M.66 Cardona. 2-0 M.76 Nahikari. 3-0 M.89 Nahikari.

Arbitre

Demetrescu (Roumanie). TA: Cervantes, Fany.

Campagne

Municipal Antonio Lorenzo Cuevas (Marbella). Derrière des portes closes.

Trois quarts de pression en ligne et des records de possession exorbitants. L’Espagne n’a pas hypothéqué ou abandonné son jeu malgré les nombreux changements introduits par Jorge Vilda. Les arrivées sur la zone du ‘Tri’, rares. Aitana Bonmatí était la plus participative au milieu de terrain, donnant de nombreux aperçus de son talent, comme une passe profonde qu’Alba Redondo n’a pas réussi à connecter.

Le harcèlement espagnol était total et Laia Alexandri a écrasé un service du coin dans la barre transversale. Le colomense est très profond et avec une tendance à apparaître en attaque en raison du peu de peur que les femmes mexicaines provoquaient. Cependant, en quelques transitions rapides, les Centraméricains ont pu avancer. Fany n’a pas touché un but vide et Jocelyn n’a pas profité d’un jeu répété avec la gauche de Rebeca Bernal.

Le soufflet n’a pas duré longtemps pour le Mexique après la pause. Les changements introduits par Mónica Vergara ont momentanément revitalisé les Américains. Jorge Vilda n’a pas croisé les bras, qui a fait de même et mis de la poudre à canon plus offensive. Marta Cardona a armé le signal lors de sa première intervention dans le jeu. Gaucher de Saragosse que Cecilia n’a pas bloqué. Avec le 1-0, l’opposition mexicaine a refusé. Dans une action de laboratoire, la joueuse du Barça Leila l’a mise au premier poteau pour que Nahikari, avec une touche subtile du pied gauche, puisse augmenter ses revenus. Le réaliste fermerait le compte dans une autre action gestée par la voie de gauche. Cette fois, c’est Carmona qui a assisté au «tueur» guipuzcoen.