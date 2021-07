L’Espagne s’incline face à l’Italie aux tirs au but en demi-finale épique de l’Euro 2020

On attendait beaucoup de l’Italie et de l’Espagne lors de leur rencontre en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley mardi. D’une manière ou d’une autre, ils ont livré quelque chose d’encore mieux avec un match passionnant de 120 minutes qui s’est soldé par des tirs au but, et l’Italie a trouvé le moyen de gagner.

L’Espagne a été formidable, a dominé la possession et a créé de nombreuses occasions, mais n’a pas pu terminer les choses et a eu le cœur brisé lors de la fusillade.

Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedri de Barcelone ont tous commencé pour La Roja, qui était la meilleure équipe dès le départ grâce en grande partie à une performance fantastique de Pedri, qui a dominé le milieu de terrain avec son énergie, son intelligence et ses passes.

Mais l’Italie a une excellente défense, et elle a réussi à empêcher l’Espagne de trouver le fond des filets en première mi-temps et s’est inscrite avec sa première vraie chance du match en seconde mi-temps, lorsque Federico Chiesa a marqué un magnifique curleur pour mettre le Les Italiens avancent.

L’Espagne n’a pas abandonné et a continué à attaquer, et Álvaro Morata est sorti du banc pour jouer un magnifique une-deux avec Dani Olmo et égaliser à 10 minutes de la fin.

Le match est allé en prolongation et l’Espagne a continué à dominer le ballon et à avoir l’air dangereux, mais une fois de plus, la ligne de fond italienne a tenu le coup et l’a emmené aux tirs au but.

En tirs de barrage, Unai Simón a sauvé le premier tir au but de Locatelli et l’Espagne semblait en bonne position. Mais Dani Olmo a envoyé son penalty au-dessus de la barre, l’Italie a marqué ses trois suivants et Álvaro Morata a vu son penalty sauvé par Donnarumma, ce qui a permis à Jorginho de le gagner.

Comme à son habitude, il est monté en confiance et a envoyé l’Italie en finale.

Les deux premiers matchs de l’Espagne ont donné très peu de raisons d’être excités en phase de groupes, mais ils sont devenus plus forts et plus résistants au fur et à mesure que le tournoi avançait, et ils ont joué une très bonne demi-finale pour une si jeune équipe.

L’Italie affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale, et il est difficile de parier contre les Azzurri en ce moment.