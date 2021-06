L’Espagne s’inscrit en quarts de finale de l’Eurocup

28/06/2021 à 20:33 CEST

Encore une fois et ça fait déjà sept fois. L’équipe espagnole a passé les huitièmes de finale après avoir battu la Croatie 3-5 et remporte un ticket pour les quarts de finale du Championnat d’Europe. Son rival sortira du vainqueur du match nul France-Suisse, qui se retrouvera ce soir (21h00) à Bucarest.

Cela a coûté la sueur et les larmes aux hommes de Luis Enrique et ils ont dû ramer à contre-courant, après l’erreur inexplicable d’Unai Simón en contrôlant un ballon qui a fini par se faufiler au fond des filets. La “Roja” a retroussé ses manches et a réussi à faire tourner le tableau des scores, grâce aux buts de Sarabia, Azpilicueta et Ferran Torres. Les Croates ont réussi à égaliser le résultat dans la remise pour envoyer le match en prolongation, où, finalement, Morata et Oyarzabal ont rendu un jugement en faveur de l’équipe espagnole.

Ce sera la septième fois que l’Espagne dispute les quarts de finale d’un championnat d’Europe des onze auquel elle a participé. Dans quatre d’entre eux, il a atteint la finale et dans trois, il a réussi à conquérir le Vieux Continent : 1964, 2008 et 2012. En revanche, sur deux éditions du championnat d’Europe, elle a fait ses valises en quarts de finale après avoir été éliminée : 1996 (contre l’Angleterre aux tirs au but) et 2000 (contre la France).

Dépasse l’édition précédente

L’Espagne a réussi à améliorer le chemin qu’elle avait tracé lors de la précédente édition du Championnat d’Europe, celle de 2016, disputée en France. La ‘Roja’, alors dirigée par Vicente del Bosque, a été éliminée au deuxième tour après avoir perdu 2-0 contre l’Italie, avec des buts de Chiellini et Pellé en remise.

A cette occasion également, l’équipe nationale s’est qualifiée deuxième de la phase de groupes. Précisément, en raison d’une défaite contre l’équipe croate lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes par 2-1.