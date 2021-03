L’Espagne sortira à l’air frais dans le match vital de la Géorgie

28/03/2021

L’équipe espagnole jouera sans marge d’erreur cet après-midi dans la lointaine Géorgie. Le match nul inattendu contre la Grèce lors du match d’ouverture de qualification pour la Coupe du monde 2022 force l’Espagne à s’imposer à Tbilissi pour ne pas être laissée pour compte dans son groupe. La Suède, qui a gagné à ses débuts contre les Géorgiens, Il compte déjà trois points et aujourd’hui le Kosovo se mesure avec l’option de consolider son leadership avec six points. Pourtant, Le Rouge doit prévaloir pour ne pas perdre la corde puisque seul le premier classé a le ticket de réalisateur pour l’événement mondain.

Luis Enrique a averti lors de l’appel qu’il prévoyait de faire tourner l’équipe dans cette fenêtre, avec trois matchs presque consécutifs. Après avoir joué contre la Grèce et aujourd’hui face à la Géorgie, L’Espagne accueille le Kosovo à La Cartuja à Séville mercredi. Les changements étaient prévus pour un problème physique, mais dans ce cas, la nécessité de rechercher un révulsif dans le jeu est ajoutée.

Gérard Moreno

L’objectif principal de Luis Enrique est que l’équipe puisse générer plus de chances de marquer de ceux qui ont été vus à Los Cármenes. L’Espagne était solide derrière, a reçu un but d’un penalty absurde, mais il lui manquait que sa domination se traduise par des actions dangereuses.

L’Espagne joue en Géorgie

Sous des conditions normales, Gerard Moreno entrerait pour Álvaro Morata, mais le Catalan n’est toujours pas à cent pour cent de son inconfort musculaire et l’entraîneur a insisté sur le fait qu’il ne prendrait pas de risques. Dans le meilleur des cas, Moreno pourrait occuper une place sur le banc au cas où son combat serait nécessaire en seconde période.

Faux neuf

Luis Enrique, donc, a la possibilité de garder Morata ou de faire tourner l’équipe et jouer un faux neuf, une option qu’il a déjà utilisée en UEFA Nations League, pour créer un déséquilibre supplémentaire entre les lignes. Un «9» né provoque un jeu plus statique et, d’autre part, avec un attaquant plus mobile, l’équipe peut avoir un football plus difficile à contrer.

Luis Enrique a vu le meilleur match défensif de sa carrière contre la Grèce | Efe

De plus, Lucho a plusieurs footballeurs qui peuvent jouer ce rôle. Oyarzabal connaît la position, comme Dani Olmo ou Ferran Torres. L’Espagne doit être en mesure de démanteler un rival qui ferme, comme le fera vraisemblablement la Géorgie, malgré le fait que Willy Sagnol, son nouvel entraîneur, a une idée de jeu pour Pirori de nature plus offensive.

Un autre noyau

L’attaquant aura une autre apparence, mais aussi le noyau. Sergio Busquets doit donner une plus grande vitesse au jeu que Rodri dans le pivot, tandis que Fabián Ruiz est un footballeur plus vertical et cela a aussi la menace importante du tir au loin. Ils peuvent être rejoints par Pedri ou par Koke, qui était très active contre la Grèce. Il semble plus difficile pour Thiago ou Canales de débuter après qu’ils n’ont pas eu de chance dans le duel de jeudi.

Avec 16 000 téléspectateurs

Le match se jouera avec le public depuis que les autorités géorgiennes l’ont autorisé. Malgré la persistance de la pandémie mondiale, un tiers de la Dinamo Arena sera occupé par des fans locaux, environ 16000. Un avantage important pour l’équipe locale puisque La Roja n’a pas encore pu jouer devant ses fans avec des spectateurs.