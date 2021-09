L’Espagne souffre, revient et passe au deuxième tour (4-2)

in

17/09/2021

Le à 19:55 CEST

.

je n’ai rien vu de clair l’équipe espagnole leur duel contre le Japon jusqu’au match nul de Chinois, à 14h39 de la fin, et le 3-2 de Raul Campos, dix minutes après la clôture d’un match dont l’Espagne a souffert, est revenu et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2021, la direction étant condamnée.

ESP

JPN

Espagne

Jesús Herrero, Raya, Borja, Adolfo, Raúl Campos -cinq initiales-; Ortiz, Marc Tolrá, Raúl Gómez, Solano, Sergio González, Adri, Chino, Mellado.

Japon

Pires, Yoshikawa, Kazuya Shimizu, Henmi, Arthur Oliveira -cinq initiales- ; Shota Hoshi, Yagi, Minamoto, Murota, Kato, Ryuta Hoshi, Morimura, Nishitani.

Buts

1-0 M.3 : Borja. 1-1 M.5 : Hoshi. 1-2 M.7 : Henmi. 2-2 M.26 : chinois. 3-2 M.30 : Raúl Campos. 4-2 M.39 : Marc Tolrá.

Arbitres

Valeria Palma (Chili) et María Pinto (Argentine). Il a réprimandé Solano, Chino / Shota Hoshi et Ryuta Hoshi.

Incidents

Match correspondant à la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2021, disputé à la Klaipeda Arena de la ville lituanienne.

Il avait besoin de serrer le bloc de Fede Vidal pour obtenir. Le triomphe du premier rendez-vous contre le Paraguay a été suivi ce vendredi d’un affrontement inconfortable, dans lequel, sauf dans les derniers instants, jamais observé le triomphe avec certitude, pas même avec l’avantage au tableau d’affichage qu’il a obtenu avec la vitesse, avec le tir du pied gauche 1-0 de Borja.

En trois minutes, l’Espagne a déséquilibré l’électronique, mais cela ne valait rien. Parmi Hoshi, avec un long shot dans la minute 5, et Henmi, en 7, ils ont renversé la vapeur, avec l’équipe espagnole en deçà des attentes, avec trop d’erreurs, et avec son adversaire de haut niveau, prêt à se battre pour la victoire.

Chino, déjà à la 26e, a rétabli les tableaux, avec le 2-2, bien que presque tout le mérite du but correspondait à Solano, et Raúl Campos, de stratégie, avec une main droite, a marqué 3-2 pour mettre l’Espagne sur la voie de la victoire, spécifiée de manière décisive depuis son terrain par Marc Tolrà, l’auteur de 4-2. Il est déjà en huitièmes. Et en tant que chef.