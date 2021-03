L’Espagne suspend la vaccination avec AstraZeneca pendant 15 jours jusqu’à ce que l’EMA étudie les cas de thrombose

L’Espagne suspend la vaccination avec Astra Zeneca pendant 15 jours comme d’autres pays européens l’ont fait après les cas de thrombose qui ont été associés à des effets secondaires. La décision entrera en vigueur ce même lundi ou « au plus tard demain [por este martes] pour tous les lots « et attendra que l’Agence européenne des médicaments (EMA) rédige un rapport sur les épisodes de thrombose. Cela a été convenu ce lundi par le Conseil interterritorial que le ministre de la Santé a convoqué d’urgence, Carolina Darias, pour étudier la suspension de la vaccination par Astra Zeneca, après les cas de thrombose qui ont été enregistrés dans plusieurs pays comme effet secondaire.

Selon l’un des participants à la réunion, la réunion a tenté de « régler une question et une décision difficile, suspension par précaution l’administration d’Astra Zeneca jusqu’à ce que le comité d’évaluation discute des nouveaux événements thrombotiques du week-end. «

Darias lors d’une conférence de presse ultérieure que la décision n’a eu aucun responsable régional. Pour tous, a-t-il dit, cela a été une décision « difficile », de suspendre la vaccination avec AstraZeneca, qui a été prise selon le « principe de prudence » avant les cas «très peu nombreux mais significatifs», encore plus lorsqu’il s’agit de jeunes sans risques associés.

Un seul cas en Espagne

Jusqu’à présent, dans toute l’UE, 11 cas sur 17 millions de doses géré. En Espagne, il n’y en a qu’une, sur 939534 doses injectées à tant d’autres personnes. Ces chiffres ont conduit le gouvernement la semaine dernière à adhérer à la recommandation formulée par l’EMA de n’arrêtez pas la vaccination avec Astra Zéneca, considérant que le bénéfice l’emportait sur le risque et malgré le fait que le Danemark et la Norvège l’avaient déjà fait et que cinq autres pays avaient choisi de ne pas inoculer les doses d’un lot particulier.

Les pays annulent en masse la vaccination AstraZeneca CARLOS GÁMEZ

Cependant, le directeur de l’Agence espagnole des médicaments, Maria Jesus Lamas, a expliqué que « Ce week-end, l’évaluation des risques a changé. » C’est samedi que le cas est devenu connu en Espagne, une «thrombose veineuse cérébrale avec une diminution significative des plaquettes, ce qui implique une activité de coagulation irrégulière». Ni Lamas ni Darias n’ont souhaité donner plus d’informations sur cette personne qui est «en voie de guérison» d’un cas que Lamas a indiqué est «inhabituel». « Ils sont très peu nombreux mais très importants », a ajouté Darias.

Comme cela a été observé, les symptômes apparaissent souvent entre trois et 14 jours après l’injection et sont principalement un maux de tête sévères, « désactivation » et qu’il ne cède pas avec les analgésiques et s’aggrave en position couchée et provoque des troubles visuels. Dans tous les cas, beaucoup plus intenses que ceux qui se produisent généralement comme des effets secondaires normaux.

Au cas espagnol, il a été ajouté que samedi trois autres étaient également connus en Norvège, de sorte que les pays de l’UE ont demandé un réunion à l’EMA qui s’est tenue ce matin, en même temps que d’autres cas ont été connus en Allemagne, qui, comme la France, a également suspendu la vaccination.

L’Espagne a pris la même décision dans l’après-midi, celle de suspendre « temporairement » et « de précaution » vaccination par AstraZeneca jusqu’à ce que le comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l’EMA détermine si ces cas, qui n’ont pour l’instant qu’une «relation temporaire» entre eux, ont une «relation causale» avec le vaccin de l’Université d’Oxford.

<< Toujours suivant le principe de précaution, nous avons décidé de suspendre provisoirement et temporairement dans les deux prochaines semaines afin que l’EMA évalue ces cas et propose des réponses », a déclaré Darias, qui a souligné que ce qui est en jeu est « identifier et évaluer les risques associés » à ce vaccin, comme à tout autre médicament.

Malgré cette décision, le Conseil interterritorial a insisté pour envoyer également un « message de tranquillité « aux citoyens dans lequel Darias et Lamas ont également eu un impact lors d’une conférence de presse. «Ce à quoi on peut s’attendre maintenant, c’est que le vaccin AstraZeneca est un protection partielle avec une dose contre le covid « , Lamas a déclaré, qui a rappelé que « la probabilité d’avoir un effet indésirable existe avec n’importe quel médicament, mais celui que nous comptons actuellement est très improbable, il a une très faible incidence ».

Des questions

Cependant, les darias et les lamas n’ont pas encore de réponse à la des questions sur ce qui se passera si l’EMA décide que le vaccin britannique ne doit pas continuer à être demandé les personnes qui ont déjà inoculé la première dose et ils attendent la deuxième 10 à 12 semaines plus tard. Le ministre a indiqué qu’avec ce terme – le plus long du nombre de vaccins administrés – « il est temps » de reprendre le processus lorsque l’EMA est prononcée. S’il le fait dans le sens où il n’en met pas plus, la ministre a souligné qu’il faudra aussi déterminer comment poursuivre le processus, même si ce lundi elle n’a pas dit comment.

Ils n’ont pas non plus précisé comment une telle décision pourrait affecter le cibles de vaccination -70% de la population en été- sans devoir à terme arrêter le processus avec l’un des vaccins disponibles en Europe.

Dans les deux cas, Darias a indiqué qu’il faut attendre iciconnaître la décision de l’EMA avant de déterminer si la vaccination peut se poursuivre ou si le processus doit être adapté pour les personnes qui ont déjà reçu une injection ou qui font partie du groupe qui a été appelé à inoculer le sérum AstraZeneca.

Jusque-là, le ministre a indiqué que le vaccin AstraZeneca continuera à arriver en Espagne dans les montants convenus et qui sera stocké dans les installations de l’Agence espagnole des médicaments.

Comme convenu dans l’Interterritorial, maintenant il va « recueillir les données de tous les patients présentant ces effets indésirables« Pour essayer « identifier le modèle ou le profil et en fonction de la reprise de la vaccination « , Malgré le fait que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’ait pas recommandé l’arrêt de la vaccination, l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé considère que » la suspension préventive de l’administration de ce vaccin « , qui a proposé « pour un principe de prudence « .

Selon les données qui ont été évaluées au Conseil interterritorial ce lundi, depuis vendredi il y en a eu en Europe « 30 épisodes thromboemboliques « splus de cinq millions de doses administrées, dont en L’Espagne a été un cas de 939 534 doses administrées.

Dans Norvège il y a eu trois autres nouveaux cas et deux autres en Allemagne, ce lundi, ce qui a également poussé ce pays à décider de suspendre la vaccination. Compte tenu de la preuve que « un certain nombre de cas commencent à s’accumuler que suggèrent qu’il peut y avoir une causalité « , le Conseil Interterritorial a accepté de suspendre la vaccination au Conseil Interterritorial.

La France et l’Allemagne s’arrêtent également

La décision a été prise peu après le Premier ministre, Pedro Sanchez, a avancé que cet après-midi, une décision sera prise lors d’une conférence de presse avec le président français, Emnanuel Macron, dans lequel il a annoncé que La France arrête de vacciner avec le vaccin britannique jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’EMA, prévue ce mardi.

Macron a ainsi suivi les traces de Allemagne, qui a également annoncé ce lundi qu’il suspendait la vaccination avec Astra Zeneca, la même décision qu’ils ont prise la semaine dernière Danemark et Norvège, tandis que cinq autres pays européens ont décidé ne plus administrer les doses d’un lot particulier plus précisément, qu’il était également arrivé et était injecté en Espagne.

Aux côtés de Macron, Sánchez a transmis un message « de garantie et de sécurité à l’ensemble de la population européenne dans le processus de vaccination » et en manifestant sa confiance aux agences nationales de régulation, le Agence espagnole des médicaments et des produits de santé, dans le cas de l’Espagne. Aussi à la EMA. Comme il l’a dit, les deux organismes ils «analysent les cas».

À ce stade, Sánchez a annoncé l’apparition de Darias dans quelques heures, de manière prévisible d’annoncer également la suspension de vaccination avec Astra Zeneca, selon des sources régionales.

Jusqu’à 65

À ce moment, le vaccin Astra Zeneca est administré uniquement aux personnes entre 55 et 18 ans et pour le moment il a commencé à être vacciné avec des personnels de santé qui ne sont pas en première ligne de la lutte contre le virus et des personnels jugés essentiels, tels que police, gardes civils, militaireset les pompiers et aussi enseignants de l’éducation infantile, primaire et spéciale.

La semaine dernière, précisément, les techniciens de santé du gouvernement et des communautés ont décidé reporter la décision sur l’opportunité d’élargir la tranche d’âge à l’injecter aussi aux personnes entre 56 et 65 ans années comme ils avaient demandé Madrid, la Catalogne et l’Andalousie pendant des semaines.

Après des semaines de refus parce qu’il n’y avait toujours pas suffisamment de preuves scientifiques sur son efficacité chez les personnes de plus de 55 ans, Darias avait donné le feu vert pour envisager de relever le seuil jusqu’à 65 ans, précisément par « expérience » dans d’autres pays européens, dont certains ont été les premiers à paralyser les injections en raison de leurs effets secondaires indésirables potentiels.

Tout cela s’est passé le même jour. Le même jeudi que Le Danemark et la Norvège sont devenus les premiers pays Lors de l’arrêt de la vaccination, la commission de la santé publique s’est réunie, qui a décidé de reporter la décision de relever le seuil à 65 ans.

Cependant, il a été décidé continuer à vacciner les personnes de moins de 55 ans ans, car alors l’EMA a recommandé de ne pas l’arrêter.