L’Espagne tente de protéger l’approvisionnement en gaz avec plus de navires en pleine crise énergétique

30/10/2021 à 10h25 CEST

David Page

L’Espagne manœuvre pour assurer pleinement la approvisionnement en gaz En route vers l’hiver à un moment délicat pour le secteur à l’échelle mondiale. En pleine crise énergétique mondiale et en pleine escalade des prix qui montent en flèche, l’Espagne est également confrontée à une situation épineuse supplémentaire en raison de la décision de l’Algérie de fermer l’un des deux gazoducs par lesquels elle alimente le pays ce dimanche, comme un résultat de l’affrontement diplomatique qui l’oppose au Maroc à cause du Sahara.

La demande mondiale de gaz monte en flèche après l’arrêt provoqué par la pandémie – notamment en raison de l’attraction des achats en provenance de Chine – et les pays producteurs réagissent plus lentement que nécessaire pour y répondre et assurer leur approvisionnement, ce qui a fait que ces dernières années, les mois les marchés internationaux du gaz ont atteint des sommets (il y a un an, les prix du gaz sur les marchés internationaux étaient d’environ 20 euros par mégawattheure -MWh- et ces dernières semaines, ils ont atteint plus de 100 euros) et qu’un bataille entre entreprises et entre les pays pour assurer l’approvisionnement en gaz transporté par bateaux. Et tout cela au milieu du chaos dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de la saturation du transport maritime mondial dans le feu de la reprise économique.

L’Espagne a activé un plan de choc pour augmenter le nombre de navires qui apporteront du gaz au pays et a décrété une augmentation obligatoire des réserves pour l’hiver. Enagas, le gestionnaire du système gazier, a organisé deux enchères extraordinaires pour augmenter la capacité de rejet des usines de regazéification du pays, et a déjà attribué 45 créneaux supplémentaires à des sociétés gazières pour augmenter l’approvisionnement par bateau. Pour la période hivernale – entre novembre et mars – Enagás a attribué un total de 136 créneaux de déchargement dans les usines, un chiffre bien supérieur aux 86 navires arrivés l’hiver dernier.

« Ces enchères extraordinaires sont une mesure de prudence supplémentaire pour atteindre des niveaux historiques de stockage de gaz naturel liquéfié. [GNL, el que llega por barco] au début de l’hiver & rdquor;, expliquent-ils depuis Enagás. En effet, en octobre, la contractualisation des réservoirs de GNL a atteint à plusieurs reprises 100% de la capacité contractée dans les usines de stockage.

Le gouvernement est convaincu que les entreprises énergétiques seront en mesure de conclure des accords pour tous les navires supplémentaires qu’elles jugent nécessaires pour couvrir leur demande. « Nous avons pris des mesures avec le gestionnaire du réseau gazier, nous avons augmenté les réserves, nous avons augmenté les créneaux pour que le gaz puisse arriver par bateau et disposer de ressources suffisantes. Et nous avons demandé à l’industrie et ils disent qu’ils n’ont aucun problème & rdquor;, souligne la vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, dans des déclarations à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica .

Les grandes compagnies gazières qui opèrent sur le marché espagnol confirment avec force avoir garanti l’intégralité de leur approvisionnement, tant par le gazoduc Medgaz -qui relie directement l’Espagne et l’Algérie et qui est celui qui continuera à fonctionner- qu’avec leurs contrats d’approvisionnement en méthanier moyen et long terme à un prix fermé ou au moins stable. Mais s’il y a une augmentation de la demande plus importante que prévu ou si une compagnie gazière n’a pas réalisé ses estimations et doit acheter à court terme sur le marché, le prix qu’elle devra supporter sera beaucoup plus cher à un moment où la voracité La Chine continue de souligner le coût des navires de GNL et la volonté de la puissance asiatique de payer presque n’importe quel prix.

Plus de réservations

« Enagás a mis en œuvre toutes les mesures opérationnelles en son pouvoir pour rendre disponible la capacité maximale de ses infrastructures. L’entreprise est en coordination permanente avec les organismes de réglementation pour prendre des mesures préventives afin de contribuer à renforcer la garantie d’approvisionnement énergétique pendant cet hiver & rdquor;, précise le gestionnaire du réseau. Diverses sources dans le secteur du gaz confirment que les communications entre le gouvernement, Enagás et les entreprises énergétiques pour réaliser cette coordination sont pratiquement quotidiennes.

Le gouvernement a également décrété il y a un mois une augmentation des réserves obligatoires de GNL dans le pays pour l’hiver, de 3,5 jours de consommation qui étaient nécessaires à 4 jours en décembre et février et 5,5 jours en janvier. Quoi qu’il en soit, selon les données d’Enagás, au cours du mois d’octobre, davantage de gaz a été injecté dans les installations de stockage souterraines et elles sont déjà à 78% de leur capacité, ce qui signifie qu’il existe des stocks suffisants pour couvrir environ 45 jours de consommation dans le pays.

L’Algérie ferme un tube

L’Algérie est de loin le plus grand fournisseur de gaz de l’Espagne, couvrant ces dernières années environ un tiers de l’approvisionnement du pays, bien que cette année, ce poids soit passé à 47% du total. Le gaz algérien atteint l’Espagne par deux gazoducs, l’un qui se connecte directement à Almeria (Medgaz) et un autre qui arrive à Cadix, en passant d’abord par le Maroc (Maghreb-Europe ou GME). Ce dernier cesse de fonctionner ce dimanche après la décision de l’Algérie de fermer ses portes en raison de l’affrontement diplomatique avec le Maroc.

Malgré le verrou, l’Espagne a obtenu ces dernières semaines des garanties directes que tout l’approvisionnement en gaz promis arrivera après une double visite de haut niveau en Algérie, à la fois du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et de la vice-présidente Teresa Ribera. Et même l’exécutif algérien aurait promis de couvrir une demande supplémentaire plus importante si nécessaire.

« L’Algérie dit qu’elle nous garantit l’approvisionnement, à travers les mécanismes de transport nécessaires. Nous pensons qu’il importe que l’approvisionnement soit garanti en volume, mais il importe aussi comment le gaz arrive et nous avons des préférences & rdquor;, souligne Teresa Ribera. Avec l’approvisionnement garanti, le problème peut en être un autre. « Il n’y a plus d’inquiétude concernant les prix & rdquor ;, reconnaît le vice-président. « Nous allons suivre la situation de près, évidemment. »

Le problème est que tout le gaz qui vient d’Algérie ne passe pas par le seul gazoduc qui continuera à fonctionner. Selon des sources de l’industrie, les entreprises espagnoles ont des accords d’achat de gaz d’environ 11 500 millions de mètres cubes de gaz par an. La capacité de Medgaz – le gazoduc qui continuera à fonctionner – est actuellement de 8 000 millions de mètres cubes et sera portée début 2022 à 10 000 millions de mètres cubes. Le reste du ravitaillement devra se faire par bateau, et c’est plus cher.

« Il n’y a pas de problème de sécurité d’approvisionnement pour l’Espagne, le gaz de GME peut être fourni. Le problème est peut-être un problème de prix, mais les entreprises espagnoles peuvent se le permettre. Et rester avec un seul tube au lieu de deux peut être un problème de risque énergétique, c’est une vulnérabilité & rdquor;, souligne Gonzalo Escribano, directeur du programme Énergie et changement climatique de l’Institut royal Elcano. Et est-ce que si Medgaz échoue, l’Espagne n’a pas la possibilité d’utiliser l’autre tube comme alternative.