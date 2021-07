L’Espagne tombe avec tous les honneurs

07/07/2021 à 00h54 CEST

L’ancienne Italie a mis fin à la trajectoire de l’Espagne en Eurocup. Dans un jeu vu mille fois, une équipe a insisté pour construire et une autre s’est contentée d’attendre. Celui qui les méritait le moins a gagné, mais il est impossible de blâmer l’équipe nationale pour quoi que ce soit. A Wembley, l’Espagne était une équipe audacieuse, courageuse et énergique. Il a joué un match plus que complet, mais cela n’a pas suffi : il manquait d’instinct de tueur dans la surface et au final, avec la fatigue accumulée, la chance des tirs au but..

L’Espagne est tombée avec tous les honneurs, éliminée lors de son meilleur match d’un tournoi majeur. C’est déjà arrivé lors de l’Eurocup 1996, et avant lors de la Coupe du monde 1994, et tant d’autres fois dans l’histoire d’une équipe qui pourtantVous savez déjà quel est votre parcours et qu’hier, sur le coup de minuit, vous avez reçu les applaudissements unanimes d’un pays qui a retrouvé le goût d’un style et d’une manière de comprendre le football.

L’Espagne a fait de l’Italie une équipe mineure. Moins gros, en tout cas, que celui qui a ébloui lors des premiers matchs du tournoi. L’approche tactique de Luis Enrique, toujours courageux, toujours prêt à intervenir même au risque de se tromper, a complètement déjoué les plans de Roberto Mancini. En se souvenant peut-être de cette finale de la Coupe d’Europe en 2012, l’Espagne a joué sans “neuf” fixe. Il a placé Dani Olmo comme un faux “neuf”. Le joueur catalan a été le meilleur du match. Sa performance méritait l’Espagne pour se qualifier pour la finale, mais le football n’est pas toujours juste.

Un pas en avant

L’Espagne a été exclue de l’Eurocup, mais a acquis la crédibilité dont elle avait besoin au début du tournoi. Les doutes, les critiques – pas toujours justifiées – et les soupçons que le groupe de Luis Enrique a suscités ont été dissipés en cours de route. L’équipe nationale est une équipe jeune, disposée à jouer au football comme peu d’équipes peuvent le faire aujourd’hui et avec un avenir qui invite à l’optimisme. De quelques déceptions naissent les meilleurs rêves.

De nombreux joueurs clôturent leur participation au tournoi renforcée, après avoir énormément progressé lors de l’Eurocup, comme Dani Olmo, Ferran Torrres ou Pedri, phares d’une sélection appelée à être l’une des équipes de référence lors de la prochaine Coupe du monde.

Dirigeant Luis Enrique

L’Espagne réconciliée avec elle-même à Wembley, le même scénario dans lequel Luis Enrique a commencé son parcours en tant qu’entraîneur. Dénigré par les uns et applaudi par les autres, l’Asturien sort renforcé du tournoi, plus leader que jamais de cette équipe prometteuse.