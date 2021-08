L’Espagne tombe en finale contre les États-Unis et décroche l’argent en water-polo

in

08/07/2021

Act à 10:53 CEST

L’équipe espagnole de water-polo remporte la médaille de Argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir perdu en finale contre une équipe des États-Unis au Tatsumi Aquatic Center, dans un match dans lequel ils ont été de loin supérieurs aux nageurs espagnols (5-14).

L’équipe nord-américaine atteint son troisième médaille d’or consécutive aux Jeux olympiques, et ils n’ont eu aucun problème à conserver le sceptre avec des séries de 1-4, 3-3, 0-5 et 1-2. A son palmarès spectaculaire s’ajoutent les trois Coupes du monde, obtenues à Kazan 2015, Budapest 2017 et Gwangju 2019, ces deux dernières également contre l’Espagne.

Sélection de Hongrie, qui avait battu les Nord-Américaines en phase de groupes, a remporté la médaille de bronze.

Malgré la défaite espagnole, la plus grosse dans une finale de water-polo féminin dans un JJ. OO., ceux de Miki Oca ont égalé son meilleur classement, l’argent obtenu à Londres’12.

Les États-Unis poursuivent leur dictature dans le monde du water-polo féminin et l’Espagne, malgré l’écrasante défaite, a démontré son potentiel tout au long d’un tournoi modèle et s’est une nouvelle fois confirmé comme le meilleur parmi les « terrestres » luttant pour mettre fin à l’Amérique règne.