L’Espagne tombe la tête haute

10/10/2021 à 23:12 CEST

Une grosse équipe avait le champion du monde dans les cordes. Une grosse équipe est tombée avec honneur en finale de la Ligue des Nations, dans un match complètement conditionné par une décision de l’arbitre difficile à expliquer et encore plus difficile à comprendre. Une équipe nombreuse, composée d’une poignée d’enthousiastes imberbes capables de regarder n’importe qui en face et débordant de talent, restait à la veille d’un titre international malgré un match digne à San Siro.

L’Espagne a perdu la finale des Nations, mais a offert une leçon de football. En face, la France de Deschamps, une équipe pleine de talent mais déterminée à s’accrocher à la version la plus branlante du football, celle du bloc bas et du physique : c’est presque un péché qu’un groupe de joueurs aussi écrasant que celui que Deschamps gère joue des matchs aussi pauvres que celui qu’ils ont perpétré à Milan hier soir.

La France a été sauvée par l’apparition de deux monstres : d’abord Benzema et ensuite Mbappé, dans un jeu très controversé que l’arbitre et la VAR ont validé, malgré le fait que les Français semblaient être hors-jeu. Les joueurs espagnols n’ont pas compris les explications que leur a données l’arbitre anglais.

Un équilibre plein d’espoir

Le bilan de l’Espagne dans le dernier carré de la Ligue des Nations est plus que positif : l’équipe de Luis Enrique a concouru avec style lors des deux matchs. Il était meilleur que le champion d’Europe en demi-finale et il était meilleur que le champion du monde en finale. Le faltó un punto de picardía atacante en el partido decisivo y una pizca de suerte arbitral, pero España sale del torneo convertido en un equipo de futuro, confirmando lo apuntado en la Eurocopa, con una nómina de jugadores que aseguran años y años de estabilidad en l’équipe.

Une équipe d’auteurs

Absente de Pedri, Ansu, Marcos Llorente, Morata ou Thiago, l’Espagne a montré qu’elle pouvait rivaliser avec n’importe qui et n’importe qui. A chaque match de nouveaux talents émergent (Gavi, Yeremy Pino) ​​et l’équipe s’agrandit à chaque appel, au rythme imposé par Luis Enrique.

Insensible aux critiques, bien au-delà du manque de respect que certains lui vouent, le coach a construit une équipe dont on peut être fier. Votre manière.