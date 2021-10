L’Espagne tourne la page des Jeux de la Coupe du monde en Serbie

« Le passé y est resté. Nous devons penser à l’avenir. On va à la Coupe du monde avec la même idée qu’aux Jeux : arracher des têtes« . Gabriel Escobar et Enmanuel Reyes Pla sont si directs. Tous deux ont frôlé la médaille à Tokyo, mais des décisions d’arbitrage controversées les ont laissés sans gloire. Malgré la déception initiale, Ils ne pensent tous les deux qu’à leur prochain rendez-vous : la Coupe du monde masculine en Serbie (du 24 octobre au 6 novembre).

La compétition est très importante pour l’avenir olympique du sport. Les pré-Olympiques et les Jeux étaient organisés par le CIO, et maintenant l’AIBA, qui a renouvelé son conseil d’administration (le président d’Hispaniola, Felipe Martínez, est l’un d’entre eux), essaie de montrer qu’elle peut reprendre le commandement. Pour tenter de le prouver, grâce à divers parrainages, pour la première fois chaque métal sera accompagné d’un prix financier (100 000 euros pour l’or, 50 000 pour l’argent et 25 000 pour le bronze).

En dehors de l’enjeu plus politique, la Coupe du monde peut être celle des surprises. « Il est impossible pour ceux qui étaient aux Jeux d’atteindre les 100 % maintenant. Il y a eu un arrêt entre les deux et le test le plus important a été celui de Tokyo. Malgré cela, les nôtres se portent très bien», prévient l’entraîneur, Rafa Lozano. La Coupe du monde aura deux autres particularités. L’inscription est gratuite, donc dans certaines catégories avec une plus grande participation le vainqueur pourrait jouer jusqu’à six combats en deux semaines. Beaucoup. Enfin, des classes de poids et étendre. « Il m’a donné la vie. Les 52 kg m’ont coûté cher et pouvoir donner deux kilos de plus est d’une grande aide« Escobar révèle.

À l’heure actuelle, il y a 13 divisions. L’Espagne part avec neuf combattants. « Nous avons pu prendre Martín Molina, qui est très à l’aise à 51 kg et maintenant avec cette catégorie nous pouvons l’inclure. Quelque chose de similaire se produit avec Antonio Barrul, qui a 57 ans, car José Quiles monte à 60 », explique Lozano, qui Sa principale victime est Gazi Jalidov, blessé dans le combat dans lequel il a obtenu son diplôme olympique. Cette amplitude a une lecture négative : toutes les classes ne seront pas à Paris 2024. Lesquelles ? Toca attend une décision … mais pendant que La Sélection entend bien se régaler pour tourner la page en Serbie.

L’équipe nationale masculine pour la Coupe du monde en Serbie

Boxeur Poids Martín Molina -51 kg Gabriel Escobar -54 kg Antonio Barrul -57 kg José Quiles -60 kg Adrián Thiam -63,5 kg Youba Sissokho -71 kg Pablo Coy -75 kg Enmanuel Reyes Pla -92 kg Ayoub Ghadfa +92 kg