L’Espagne trébuche contre l’Italie

17/11/2021 à 18:41 CET

.

Après des débuts remarquables face à Andorre (11-0) en Championnat d’Europe de roller hockey, l’équipe espagnole a buté contre l’Italie (4-4) dans un match très serré qui a égalé l’équipe transalpine au dernier moment.

ITA

ESP

Italie

Gnata ; Ipiñazar, Ambrosio, Cocco, Vérone -cinq initiales- Illuzzi, Malagoli, Gavioli, Compagno, Barozzi.

Espagne

malien ; Panadero, Alabart, Barroso, Bargalló -cinq initiales- Font, Antonio Pérez, Carballeira, Aragonès, Carles Grau.

Buts

0-1 Police M.13. 1-1 M.15 Cocco. 2-1 M.16 Cocco. 3-1 M.23 Cocco. 3-2 M.32 Alabart. 3-3 M.45 Alabart. 3-4 M.47 Carballeira. 4-4 M.48 Ambrosio.

Arbitres

Torres et Duarte (Portugal). Admonestés : Ambrosio / Malián, Bargalló, Font, Carballeira.

Le Pavilhao Multiusos de Paredes (Portugal) a accueilli un duel qui L’Espagne était à un pas de la victoire après son retour de 3-1 contre. L’Italie, sur le coup, a aigri la victoire à l’équipe dirigée par Guillem Cabestany, qui aurait pu se retrouver sans deux points très précieux pour leurs intérêts dans la compétition.

Et que l’Espagne a bien commencé la rencontre. Il monopolise le domaine, les occasions et marque aussi le premier but. Ferrán Font a marqué à la 13e minute, marquant un superbe but après avoir réalisé un jeu spectaculaire.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps pour l’Espagne. Quelques minutes plus tard, César Carballeira a commis une faute directe et Giulio Cocco a égalisé le match. Avant la pause, pratiquement le même jeu a été répété jusqu’à deux fois avec une pénalité au milieu. Mais, d’abord, après une faute de Ferrant Font, Cocco a marqué le second, également sur coup franc direct.

Plus tard, l’Espagne a réussi à faire match nul, mais Carballeira a percuté le poteau de but italien avec une pénalité maximale. Ensuite, Cocco est apparu, juste avant que les joueurs ne partent pour les vestiaires pour, encore une fois pour une faute, augmenter le 3-1 au tableau de bord.

L’Espagne a dû ramer à contre-courant tout au long de la seconde mi-temps. Il lui fallait trois buts pour marquer trois points. Il les a eues, mais elles n’étaient pas suffisantes. Ignacio Alabart, avec un doublé, à égalité à cinq minutes de la fin ; après, Pau Bargalló, a fait 4-3 et a déclenché l’euphorie dans l’équipe de Cabestany; mais ensuite, Federico Ambrosio, dans la dernière ligne droite de l’Italie, a signé le 4-4 qui a aigri le parti d’une équipe qui a sué pour éviter la défaite.