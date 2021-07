L’Espagne, un chemin classique vers la finale

06/07/2021 à 06:30 CEST

Jordi Gil – Londres (Envoyé spécial)

C’est un accord avec un arôme vintage mais avec une version très actualisée. L’Italie et l’Espagne se rencontreront ce soir à Wembley avec un ticket pour la finale de l’Eurocopa en jeu et un long passé qui marque leurs histoires. Pourtant, Roberto Mancini et Luis Enrique ont des schémas cassés et ce match aura peu à voir, a priori, avec ceux d’antan. Le football offensif marque ses styles et une demi-finale à tombe ouverte est attendue.

Lucho a été clair dès le début. Précisément l’origine de son projet se situe à Wembley en 2018 avec ses débuts en tant qu’entraîneur en septembre 2018 contre l’Angleterre au début de l’UEFA Nations League. L’Asturien a remporté la victoire avec sa forme de jeu vertigineuse qu’il a maintenue à ce jour. Les pièces, oui, ont beaucoup changé, mais le motif est le même. Le 4-3-3 qu’il a appris au FC Barcelone avec une claire vocation offensive, une très haute pression et l’intention de générer un danger constant dans la zone rivale.

Un style qui lui a plu l’année dernière. L’Espagne peut rester à deux doigts d’un titre, comme elle le fait déjà en UEFA Nations League. L’équipe qualifiée pour le ‘Final Four’ qui se jouera entre Milan et Turin en octobre et peut désormais accéder au match décisif de l’Eurocup, qui répète l’étape de Wembley ce dimanche.

L’histoire, en faveur

La Roja s’accroche à sa forme de jeu et à sa bonne dynamique pour se battre pour cette finale, mais elle a aussi la force de l’histoire. L’Espagne veut se battre pour le trophée continental pour la cinquième fois après avoir surmonté avec succès les quatre précédents.

L’équipe a battu la Hongrie en 1964 (2-1), le Danemark en 1984 (aux tirs au but après un nul), la Russie en 2008 (4-1) et le Portugal en 2012 (0-0 et victoire aux tirs au but avec la transformation finale de Cesc Fabregas). A ces quatre reprises, l’Espagne a remporté le titre à trois reprises. Il ne lui restait que du miel sur les lèvres en 1984 avec le malheureux but encaissé par Arconada lors du lancement de Platini qui a déséquilibré le match (2-0).

En tout cas, cette équipe sait qu’elle est à la veille de quelque chose de très grand alors que l’objectif semblait vraiment difficile à atteindre en début de compétition. La Roja a débuté avec deux nuls contre la Suède et la Pologne qui ont déclenché toutes les alarmes. L’équipe a dû apprendre à jouer une carte à l’avance avec le duel contre la Slovaquie et depuis, le vent a soufflé en leur faveur.

La Roja a surmonté deux gros enjeux contre la Croatie et la Suisse. Deux rencontres qui ont servi à guérir des joueurs qui ne s’étaient pas vus dans les mêmes situations dans leur carrière. Reste maintenant à franchir une nouvelle étape dans une rencontre que l’Europe du football attend avec impatience.