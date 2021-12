L’Espagne va créer une agence pour surveiller les dangers de l’intelligence artificielle

29/12/2021 à 17:52 CET

Carles Planas Bou

Espagne disposera d’une agence dédiée à la surveillance et à la minimisation des « risques importants pour la sécurité et la santé des personnes, ainsi que leurs droits fondamentaux & rdquor ; pouvant entraîner l’utilisation de Intelligence artificielle (IA). Ceci est indiqué dans le Le droit de Budgets généraux de l’État (PGE) approuvés mardi et publiés ce mercredi au BOE.

Le pacte pour les budgets 2022 établit que le Agence espagnole pour la surveillance de l’intelligence artificielle disposera d’une dotation de 5 millions d’euros pour enquêter sur le danger pouvant résulter de algorithmes. Et c’est que, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’administrations publiques, de plus en plus de personnes les utilisent pour automatiser toutes sortes de processus, de la personnalisation de contenus sur Internet à l’octroi de prêts bancaires ou d’aides d’État. Bien qu’elle opère sous le faux couvert de la neutralité mathématique, cette technologie est imparfaite et peut amplifier une potentielle discrimination raciste, de genre ou de classe à l’encontre d’une partie de la société.

Consciente de cela, l’agence espagnole sera chargée d’auditer les systèmes algorithmiques utilisé sur le territoire « de manière transparente, objective et impartiale & rdquor; et conseillera les syndicats afin que les plateformes se conforment à la réglementation des algorithmes établie par la loi Rider. Il aura également la possibilité d’appliquer les sanctions, bien que la loi ne donne pas plus de détails à ce sujet.

Pression pour réguler l’IA

La création de cet organe de surveillance de l’IA fait suite à une proposition lancée en novembre par Plus de pays–Équo et convenu avec les deux partenaires gouvernementaux, PSOE et nous pouvons. Son approbation dans les budgets pour 2022 intervient alors que l’Union européenne (UE) prépare un règlement communautaire pour limiter l’impact de ces systèmes algorithmiques qui comprendra une interdiction des systèmes de surveillance de masse.

Le geste du gouvernement répond également à la pression internationale croissante pour réglementer l’utilisation de l’IA et ses dangers sociaux potentiels. Les Nations Unies, par exemple, ont mis en garde contre ces risques et ont demandé aux États et aux entreprises « d’augmenter considérablement la transparence & rdquor; sur les systèmes algorithmiques utilisés au quotidien. Le 9 décembre, un groupe international d’experts a demandé dans la revue ‘Science’ qu’étant donné la méfiance croissante à l’égard de cette La technologie, un réseau mondial de « pirates éthiques » a été mis en place pour découvrir leurs vulnérabilités et les corriger avant qu’elles n’explosent contre la société.

Cependant, tout cela est encore sur papier. Pour que l’agence puisse commencer à avancer, elle devra d’abord se mettre d’accord sur une loi qui fixe en détail sa création, ainsi que l’élaboration d’un premier plan d’action. Tout cela signifie que cette promesse de limiter les risques de l’IA peut prendre des mois à prendre forme.