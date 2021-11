L’Espagne, vainqueur du match décisif de la Coupe du monde face à la Suède

14/11/2021 à 08:00 CET

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

La Cartuja de Sevilla respire ce week-end une atmosphère très spéciale. La veille n’était plus celle conventionnelle d’un match de qualification pour la Coupe du monde. L’attente était maximale, avec une présence massive des médias suédois et une tension palpable. Il ne peut y en avoir qu’un entre l’Espagne et la Suède et ce dimanche le résultat de qui a le billet pour Qatar 2022 ou qui va au repêchage.

La Suède est nerveuse. La défaite contre la Géorgie qui l’a mené à la deuxième place a fait très mal. Les Nordiques comptaient sur un match nul à Séville pour terminer en tête et maintenant ils doivent gagner. Le privilégié pour atteindre la Coupe du monde avec un seul point est allé à l’Espagne et les Suédois l’ont mal digéré.

Accusations injustes

Son entraîneur, Janne Andersson, a surpris lors de la conférence de presse en accusant l’Espagne de « ne pas jouer fair-play & rdquor; pour un détail aussi insignifiant que celui de la formation n’a pas pu utiliser l’un des objectifs car cette zone était couverte avec quelques lampes pour protéger la pelouse. Une plainte qui semblait très exagérée et injuste puisque La Roja s’est exercée quelques heures plus tard dans des conditions identiques.

Tout cela ressemblait à une tentative du vétéran entraîneur de assombrir l’environnement et motiver leurs joueurs avant le piège théorique qui pourrait les attendre. Luis Enrique n’est pas entré dans le chiffon et a déclaré que « Je ne suis pas ici pour juger les paroles de qui que ce soit & rdquor;, ajoutant que « Je ne valoriserai pas quelque chose que je ne peux pas contrôler & rdquor;.

Andersson s’est accroché aux précédents pour croire aux possibilités de son équipe. La Suède n’a pas perdu dans les trois derniers précédents survenus récemment avec l’Espagne, avec deux nuls et une victoire. Malgré tout, le scénario de ces matchs était celui d’une domination espagnole écrasante et d’une Suède défensive profitant de ses quelques opportunités. Une histoire que le sélectionneur suédois aimerait bien répéter, bien que Luis Enrique soit convaincu que si son équipe attaque, ils gagneront. Lucho ne veut pas parler d’atteindre un seul point, bien que cela suffise, il veut gagner impérieusement.

Onze Coupes du monde d’affilée

Le facteur environnemental sera un élément qui pourra faire pencher la balance. La Fédération s’est tournée vers la Cartuja pour être pleine et elle a réussi. Quelque 60 000 spectateurs afflueront au stade andalou pour encourager l’Espagne au milieu d’une super ambiance. Les exploits de Séville, comme la passe des États-Unis en Coupe du monde 94 contre le Danemark ou le 12-1 contre Malte, sont restés dans les mémoires. Séville a eu une relation spéciale pendant longtemps avec l’équipe espagnole que la Fédération a voulu récupérer.

Un autre élément très important pour le jeu était l’état du terrain de jeu. L’herbe pendant l’Eurocopa était mauvaise et cela a nui au jeu espagnol. Les opérateurs de La Cartuja se sont attachés ces dernières semaines à laisser un terrain impeccable et hier l’équipe a trouvé un tapis en très bon état pour jouer au foot.

L’Espagne a enchaîné onze championnats du monde d’affilée, manquant en Allemagne’74, et un grand rendez-vous n’a pas été manqué depuis l’Eurocup 1992. L’équipe s’est imposée dans l’élite et Il veut aussi participer à la Coupe du monde Qatar 2022. Il y aurait toujours le joker du play-off en mars, mais ce sera un face ou face avec deux matchs uniques qu’il faudra surmonter et peut-être le dernier dans le champ opposé. Un tirage au sort déciderait du lieu final.

Dans tous les cas, Luis Enrique ne veut même pas penser à une hypothétique défaite et il a continué à inculquer l’optimisme à ses joueurs. À l’entraînement, il a été énergique dès le premier instant avec le ton élevé qu’il a maintenu depuis le début de la concentration lundi. L’Asturien est le leader de cette équipe et se met toujours en avant. Pour le meilleur et pour le pire. Aujourd’hui, il espère qu’il en sortira cher et que l’Espagne entrera dans la Coupe du monde par la grande porte.