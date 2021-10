L’Espagne veut son billet pour la Coupe du monde

25/10/2021 à 23h00 CEST

Laissant la qualification à la Coupe du monde pratiquement réglée. C’est l’objectif du match de l’équipe nationale contre l’Ukraine qui se jouera mardi à Kiev à 16h00. C’est lui troisième match de cette phase de groupes pour l’équipe espagnole, avantage avec lequel ils débutent face au rival, qui n’en a joué qu’un seul contre les îles Feore et dont ils sont sortis vainqueurs (4-0).

Cependant, l’équipe de Zinchenko est entrée sur le terrain avec des rotations et sans montrer tout son potentiel dans le green. La même stratégie que Vilda : lors du match amical de jeudi dernier contre le Maroc, il a donné des minutes aux moins habituelles et a sauvé l’artillerie pour aujourd’hui.

Et est-ce qu’après avoir battu les féroïens 0-10 et aussi l’équipe hongroise (0-7), l’équipe nationale est le leader, avec l’Ecosse, du groupe B. Ils se sont envolés pour Kiev avec l’intention de prendre les trois points et de revenir avec un pied et demi à la Coupe du monde.

ILS NE VEULENT PAS BRISER L’ÉTIREMENT

Après avoir cumulé treize matchs sans perdre et sans encaisser un seul but, l’équipe de Jorge ne veut pas briser la séquence et ne veut pas donner le billet pour s’envoler pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les sites de la Coupe du monde en 2023.