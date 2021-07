L’Espagne veut une session plénière contre les rebelles slovènes

in

31/07/2021 à 21h15 CEST

La délégation espagnole de basket-ball masculin affrontera la Slovénie animée lors du dernier match de la phase de groupes avec un billet pour les quarts de finale garanti. Les victoires contre le Japon et l’Argentine ont donné des ailes à l’équipe, qui Luka Doncic sera mesuré avec la tranquillité d’esprit d’avoir sa présence dans la phase finale assurée.

Les Espagnols, avec Ricky Rubio comme leader incontesté, ont montré une bonne image en tant qu’actuels champions du monde et font partie des équipes aspirant aux médailles, avec la Slovénie, la France et les États-Unis.. L’Espagne cherche à être dans le Pot 1 du tirage au sort et ainsi éviter d’éventuels rivaux comme la France ou les Etats-Unis.

La Slovénie, avec Luka Doncic en mode star, a fait ses débuts aux Jeux Olympiques avec deux victoires lors de ses deux premiers matches, dont l’une contre le vice-champion du monde, l’Argentine de Campazzo, Scola et Laprovittola (100-118). Le garde des Dallas Mavericks a réalisé une performance stellaire qui l’a catapulté au deuxième rang des meilleurs buteurs d’un match olympique avec 48 points.

Premier du groupe, le grand but

L’Espagne de Sergio Scariolo est la favorite pour battre la Slovénie et se qualifier comme première du groupe, ce qui pourrait éviter des équipes comme la France ou même les États-Unis en quart de finale. L’équipe espagnole veut répéter le succès lors des trois derniers Jeux olympiques : l’argent à Pékin 2008 et Londres 2012 et le bronze à Rio de Janeiro 2016.

Le grand leader de l’équipe nationale est Ricky Rubio, qui a une nouvelle fois réalisé une excellente performance contre l’Argentine avec 26 points, quatre passes et cinq rebonds.. Celui de Badalona était bien accompagné par les secondaires Llull, Claver, Pau Gasol ou Rudy Fernández.