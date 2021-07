L’Espagne veut vraiment Doncic

31/07/2021 à 18h45 CEST

Dimanche 1er août 10h20

Luka Doncic croise le chemin de l’Espagne et le fait dans une pléthore de moments. Après avoir failli battre le record de points dans un match aux JO, le Slovène entend désormais mener son équipe à la première place du groupe C au tournoi de Saitama et ainsi s’assurer d’éviter les Etats-Unis à la croisée des chemins. Les Nord-Américains, étant les meilleurs seconds du tournoi, se sont assurés d’aller aux côtés des têtes de série, réalisant ainsi un croisement plus bienveillant en quarts de finale.

La traduction de cette situation est que l’Italie ou le perdant de ce match affrontera les Nord-Américains en quart de finale. L’Espagne sait déjà comment les Américains les dépensent en quart de finale olympique après avoir chuté aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 après avoir réalisé un grand tournoi. Notre équipe devra faire face à une statistique assez accablante : Doncic n’a jamais perdu un match avec l’équipe slovène et est déjà 15-0 avec eux.

Deux styles diamétralement opposés se font face. La Slovénie a une moyenne de 117 points lors de ses deux premiers matchs et joue plus de possessions que quiconque dans l’ensemble du tournoi. L’Espagne, pour sa part, s’est montrée comme une machine mortelle lorsqu’il s’agit de défendre et de désactiver ses rivaux. La force balkanique ou le vétéran ibérique gagneront-ils ?

Selon Betfair, l’équipe de Luka Doncic est favorite, mais pas de beaucoup pour emmener le chat à l’eau au quota [1.54] le triomphe. Il nous semble que la ligne est bien tracée, même si parier sur l’Espagne le jour J n’a jamais été une mauvaise idée et si c’est présenté au quota [2.45] nous nous débrouillons plutôt bien.

Le marché peut nous apporter l’une des bonnes affaires de l’année avec la ligne pointillée de cette réunion. Qu’il y ait plus de 177,5 points est payé à [1.88] et nous pensons qu’il faut tout donner pour ce quota car la Slovénie ne va pas changer son style rapide en jouant plus de 100 points, alors que l’Espagne a une moyenne de 84,5 points par match. Si la Slovénie commence en tant que favorite, il faut sans aucun doute tirer sur la ligne du plus grand nombre de points pour obtenir une bonne pincée.

L’Espagne et la Slovénie sont mesurées dans un duel où elles ont des comptes en suspens, mais au-delà de la morbidité ajoutée se trouve la possibilité d’éviter les États-Unis en cours de route. Pau Gasol sait déjà comment les équipes nord-américaines qui arrivent avec des faiblesses les dépensent en étant capables du meilleur et du pire. Le match doit être considéré comme un huitième de finale si les Rouges veulent sortir vainqueurs.