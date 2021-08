L’Espagne vise la grande finale contre le Danemark

08/05/2021 à 09:31 CEST

La délégation espagnole de handball masculin affronte les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 face au Danemark autoritaire après avoir battu la Suède (33-34) en quarts de finale. Les Hispaniques ont accepté comme deuxièmes dans les groupes et font face à l’accès à la grande finale du côté le plus compliqué de la table. La France et l’Egypte composent l’autre demi-finale du tableau.

Ceux de Jordi Ribera, qui a terminé troisième du dernier championnat du monde, ils veulent battre le principal candidat à la médaille d’or et marquer l’histoire du handball masculin espagnol : pour accéder à la finale ils atteindraient le premier métal argent ou or de leur histoire. Jusqu’au moment, les Espagnols ont remporté trois médailles de bronze aux Jeux Olympiques (Atlanta 1996, Sydney 200 et Pékin 2008).

Les Espagnols ont vaincu l’actuel finaliste mondial à l’agonie et avec un résultat ajusté : un peu de Álex Dujshebaev, l’un des noms propres de ces Jeux Olympiques, A 40 secondes de la fin, il a offert la victoire et la passe à une Espagne qui revient en demi-finale olympique après 13 ans d’attente..

Le Danemark et la France, favoris de la finale

Les prévisions prédisent une défaite pour l’Espagne en demi-finale et une victoire dans la lutte pour les troisième et quatrième places, ce qui décernerait le quatrième métal olympique et la quatrième médaille de bronze à la délégation de handball masculin.. La France, première du groupe devant l’Espagne en phase de groupes, et le Danemark sont les principaux candidats à la grande finale.

Les Danois sont, en effet, actuels champions du monde pour la deuxième fois consécutive (2019 et 2021) et défendent la médaille d’or olympique de Rio de Janeiro 2016. Ce sont précisément ces derniers qui ont laissé Los Hispanos sur la route en demi-finale de la Coupe du monde. L’Espagne n’a battu le Danemark que cinq fois lors des 15 derniers matchs en face à face.