L’Espagne vise la médaille de bronze

08/07/2021 à 20h00 CEST

La délégation espagnole de water-polo masculin se bat pour la médaille de bronze contre la dangereuse Hongrie après avoir échoué à vaincre la Serbie en demi-finale. L’Espagne a réalisé une superbe phase de groupes et a sobrement battu les États-Unis en quarts de finale, mais les Balkans ont pris leur revanche sur les débuts et ont accepté la finale, où la Grèce attend.

Ceux de David Martín, actuellement finalistes en Europe et dans le monde, cherchent le premier métal olympique du XXIe siècle après avoir remporté les médailles d’or et d’argent à Atlanta 1996 et Barcelone 1992, respectivement. Pour ce faire, vous devez vous plier La Hongrie, l’équipe la plus titrée de l’histoire dans la catégorie water-polo masculin.

L’Espagne veut vite oublier l’élimination contre la Serbie et clôturer sa participation à Tokyo 2020 avec un bronze qui finirait plus de deux décennies sans médaille olympique et obtiendrait le troisième métal de l’histoire de la section.

Battre la Hongrie après trois ans

Les Espagnols veulent la médaille de bronze et pour cela ils devront mater une Hongrie qui résiste depuis plus de trois ans. L’Espagne a battu les Hongrois en Ligue mondiale 2018 pour la deuxième fois de son histoire, après l’avoir réalisé en amical en 2016.

Les affrontements directs entre l’Espagne et la Hongrie ne sont pas spécialement favorables, ce qui ajoute du favoritisme aux Hongrois : Au cours des 14 derniers matchs, les Espagnols n’ont gagné que deux fois, et l’un d’eux était en prolongation.