L’Espagne vise le bronze après avoir perdu contre le Danemark

06.08.2021 à 20:04 CEST

La délégation espagnole de handball masculin fait face à la lutte pour la médaille de bronze contre l’Egypte après avoir échoué à vaincre le champion olympique en titre le Danemark dans un duel égal jusqu’au coup de sifflet final. L’Espagne, de cette façon, n’est pas assurée du métal et devra obtenir une victoire pour incorporer la quatrième médaille de bronze à la liste des gagnants.

Ceux de Jordi Ribera, qui étaient clairement candidats pour la grande finale, se sont heurtés au tout-puissant Danemark après avoir échoué à obtenir un billet pour les phases finales en tant que premier du groupe et n’ont pas pu surprendre.. Vous devez vaincre la surprenante équipe égyptienne, qui dispute sa septième édition des Jeux Olympiques et veut sa première médaille olympique de toute l’histoire.

Les Espagnols sont actuellement champions d’Europe et troisièmes de la dernière Coupe du monde et recherchent un métal olympique qui les consolidera parmi les meilleures équipes de handball masculin du moment. Après le mauvais résultat à Londres 2012 et le manque de présence à Rio de Janeiro 2016, l’Espagne veut se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche et clôturer leur participation à Tokyo 2020 avec une médaille de bronze.

L’Egypte, une équipe inexpérimentée

L’Espagne affrontera l’Egypte inexpérimentée dans les phases finales des Jeux Olympiques et est clairement la favorite pour gagner et monter sur la dernière marche du podium, accompagnant le Danemark et la France, qui distribueront les médailles d’or et d’argent. Les Égyptiens ont deux sixièmes places, à Atlanta 1996 et Sydney 200, en tant que meilleure marque olympique et deux quarts de finale des Coupes du monde (1999 et 2021).

Les statistiques soutiennent Los Hispanos : chaque fois qu’ils ont affronté l’Egypte, ils ont remporté la victoire. Les deux équipes se sont rencontrées lors de cinq matches officiels, tous en Coupe du monde, et de deux matches amicaux internationaux. Lors de la dernière confrontation directe, l’Espagne s’est imposée par le minimum (30-29).