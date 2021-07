L’Espagne vise l’or en football

in

L'événement de football dans le JJ OO est historiquement Sub-23, mais cette année après avoir "couru" un an, l'événement (de 2020 à 2021) est Sub-24. La FIFA et le CIO l'ont approuvé afin que beaucoup de ceux qui se sont qualifiés puissent le jouer. La date limite d'âge pour ce tournoi est née au 1er janvier 1997. Les débuts seront contre l'Egypte.

L'Espagne va avec trois majors : Ceballos, Asensio et Merino. Tous trois sont nés en 1996. Ils sont six en Eurocup : Unai Simón, Eric García, Pau, Pedri, Oyarzabal et Olmo. De la Fuente opte pour tous (sauf Pedri, qui était un flash de cette saison) parce qu'ils étaient dans le U-21 qui était champion d'Europe et a remporté le billet olympique. A Londres 2012, les "plus âgés" qui avaient fait partie de la précédente équipe des moins de 21 ans ont été choisis en récompense pour avoir atteint le classement.

L’Espagne s’est qualifiée pour ces JJ OO lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2019, en Italie. Elle était une championne. Ils sont également entrés en Europe : France, Allemagne et Roumanie. L’Europe n’a que quatre sièges, il est donc très difficile de se qualifier. Le CIO est le plus démocratique des comités d’organisation : l’Afrique compte 3 sièges, l’Asie 3, l’Amérique du Sud 2, la Concacaf 2, l’Océanie 1 et l’autre est pour l’hôte.

Cela tient aussi au fait qu'il est difficile pour l'Europe de décrocher l'or (la dernière était l'Espagne en 92) et qu'elle a perdu des points au classement. Après elle, ils ont remporté le Nigeria (96), le Cameroun (00), l'Argentine (04), l'Argentine (08), le Mexique (12) et le Brésil (16). Tout porte à croire que La Rojita peut à nouveau se battre pour l'or.