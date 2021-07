L’espagnol 49er.FX débute la compétition avec une deuxième place

27/07/2021 à 6h20 CEST

. / Tokyo

Le 49er.FX espagnol, formé par la barreuse Tamara Echegoyen et l’équipière Paula Barceló, a débuté mardi sa participation à Tokyo 2020 avec un deuxième poste dans la première des trois régates programmées ce jour-là. Le champions du monde actuels de la classe a ouvert la journée de compétition sur l’hippodrome d’Enoshima avec un vent d’environ 16 nœuds. Dans cette manche, le bateau gagnant était le britannique, avec Charlotte Dobson et Saskia Tidey, tandis qu’en troisième position se trouvaient les Américaines Stephanie Roble et Margaret Shea.

En ce troisième jour de compétition de voile, le 49er de Diego Botín et Iago López-Marra et le Finn de Joan Cardona font également leurs débuts sur les terrains de régate, tout en répétant le Stantard Laser de Joel Rodríguez et le Radial de Cristina Pujol. A cette occasion repose le mâle RS : X par Ángel Granda et la femelle par Blanca Manchón.

Le mâle 470 de Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez, la femelle de Patricia Cantero et Silvia Mas et le Nacra 17 de Tara Pacheco et Florian Trittel doivent encore entrer dans la mêlée, qui le fera mercredi.