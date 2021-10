L’Espagnol Adrián Huertas devient champion du monde Supersport 300. Il est le quatrième champion d’Espagne WorldSSP300.

10/03/2021 à 00h48 CEST

.

Le pilote espagnol Adrián Huertas (MTM Kawasaki) a remporté ce samedi son premier titre de Champion du Monde SSP300 après le rendez-vous tenu à l’Autodromo Internacional del Algarve.

Avec cinq victoires et sept places sur le podium, Huertas est devenu le champion du monde Supersport 300 après avoir été défié par Tom Booth-Amos (Fusport-RT Motorsports par SKM Kawasaki) et détrôné son coéquipier Jeffrey Buis, l’empêchant d’être le premier champion consécutif en WorldSSP300.

Après avoir débuté sa carrière à la Red Bull Rookies Cup et à l’European Talent Cup en 2018 et 2019, il est passé au Championnat du Monde FIM Supersport 300 en 2020. Il a conclu sa première saison à la 17e place avec 43 points. Pour la saison 2021, il a été transféré à l’équipe MTM Kawasaki, l’équipe qui a remporté le championnat WorldSSP300 2020 et a également remporté sept victoires tout au long de la saison.

Huertas a entamé sa deuxième saison au sommet en obtenant sa première victoire dans la catégorie dans la Carrera 1 de Aragón. Puis il a obtenu cinq victoires au cours de la saison, devenant le premier pilote avec cinq victoires sur le même parcours dans la Course 2 à Magny-Cours.

Avec un avantage de 56 points sur son plus proche concurrent Jeffrey Buis, Adrián Huertas devient le quatrième champion d’Espagne WorldSSP300, alors que l’Espagne continue de dominer la classe avec quatre titres en cinq saisons, arrêtée par le Néerlandais Jeffrey Buis en 2020.

“Je pense que c’est une compensation car j’ai finalement réussi à monter sur le podium et à remporter le championnat. Je suis très heureux de remercier toute mon équipe, Ludo de MTM, Fabien de Kawasaki, car ils m’ont apporté le soutien dont j’avais besoin pour devenir un champion WorldSSP300 », a déclaré Huertas.

“Sans leur aide, il n’aurait pas été possible d’être champion du monde, donc je suis très heureux pour tout le monde, pour ma mère, pour mon père, car ils ont fait beaucoup de choses pour être ici et enfin, le travail acharné paie pour que nous puissions tous être récompensés. Je suis très heureux et je veux continuer à travailler et continuer à rêver”, a-t-il déclaré.